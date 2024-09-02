Осень в Башкирии начнется с морозов

Первый месяц осени встретит нас весьма контрастной погодой. Прогноз погоды на неделю с 2 по 8 сентября в Башкирии обещает резкие перепады температур, включая ночные заморозки. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидромета Роман Вильфанд

начало сентября отметится заморозками в Новосибирской и Оренбургской областях, а Башкирии. В Республике Башкортостан ночью столбики термометров могут опуститься до -2°C.