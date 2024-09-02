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Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Осень в Башкирии начнется с морозов

Осень в Башкирии начнется с морозов

2 сентября 2024, 06:57
Фото: 1MI
На Башкирию скоро обрушатся первые осенние заморозки, сообщает Башгидрометцентр.

Первый месяц осени встретит нас весьма контрастной погодой. Прогноз погоды на неделю с 2 по 8 сентября в Башкирии обещает резкие перепады температур, включая ночные заморозки. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидромета Роман Вильфанд
начало сентября отметится заморозками в Новосибирской и Оренбургской областях, а Башкирии. В Республике Башкортостан ночью столбики термометров могут опуститься до -2°C.

В понедельник, 2 сентября, жители Республики смогут насладиться теплым днем с максимальной температурой до +20°C. Ночью же столбик термометра опустится до 0°C…+2°C. Так же ожидается ясная погода без осадков.

Однако во вторник, 3 сентября, погода в Башкирии изменится: ожидаются дожди и температура ночью поднимется до +11°C, а днем опустится до +17°C.

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В среду, 4 сентября, погода в Башкирии продолжит колебаться: ночью будет около +10°C, а днем температура не превысит +14°C.

В четверг, 5 сентября, погода так же не обрадует теплом: стоит ожидать еще более прохладную ночь с показателями около +7°C и дневным максимумом всего лишь +16°C.

К концу недели, 6 и 7 сентября, температура ночью составит от +5 до +8°C, а днем — от +18 до +21°C соответственно. Завершение первой недели, 8 сентября, принесет немного лучшего настроения: температура поднимется до приятных +23°C, ожидается малооблачная погода.

По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха в сентябре ожидается около нормальных значений — примерно +11,2°. Месячное количество осадков также предполагается в пределах нормы — от 35 до 55 мм.

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