Когда в Башкирии будет нормальная погода

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
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Updated Сегодня, 14:04
Ожидается соответствие климатической норме. Она для июля в Башкортостане составляет +19,2°С в среднем в сутки.
Понедельник, 9 июля, в Башкирии ожидается ночью до +17°С, а дневной зной спадёт до +28°С. Кроме того, эксперты ФГУП «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» считают, что рабочая неделя в регионе начнется с гроз с градом с порывами сильного ветра.
В течение рабочей недели прогноз погоды в Башкирии сильно не отличается от понедельника — дневной зной до +30°С в кратковременными грозами, которые вряд ли принесут облегчение измученному зноем региону.
Прохладная погода придет в Башкирию к выходным. Уже в пятницу, а потом — в течение субботу и воскресенья, с 12 по 14 июля в регионе похолодает до +20°С. Дожди не прекратятся.