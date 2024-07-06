Когда в Башкирии будет нормальная погода

Понедельник, 9 июля, в Башкирии ожидается ночью до +17°С, а дневной зной спадёт до +28°С. Кроме того, эксперты ФГУП «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» считают, что рабочая неделя в регионе начнется с гроз с градом с порывами сильного ветра.