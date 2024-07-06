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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Прогноз погоды в Башкирии на следующую неделю дали синоптики региональной службы

Когда в Башкирии будет нормальная погода

6 июля 2024, 14:01
Фото: 1MI

Прогноз погоды в Башкирии на следующую неделю дали синоптики региональной службы

Специалисты «Башгидромета» считают, что погода в июле 2024 года в Башкирии не преподнесёт сильных сюрпризов.

Ожидается соответствие климатической норме. Она для июля в Башкортостане составляет +19,2°С в среднем в сутки.

Понедельник, 9 июля, в Башкирии ожидается ночью до +17°С, а дневной зной спадёт до +28°С. Кроме того, эксперты ФГУП «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» считают, что рабочая неделя в регионе начнется с гроз с градом с порывами сильного ветра.

В течение рабочей недели прогноз погоды в Башкирии сильно не отличается от понедельника — дневной зной до +30°С в кратковременными грозами, которые вряд ли принесут облегчение измученному зноем региону.

Прохладная погода придет в Башкирию к выходным. Уже в пятницу, а потом — в течение субботу и воскресенья, с 12 по 14 июля в регионе похолодает до +20°С. Дожди не прекратятся.

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