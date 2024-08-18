Погода на День города в Уфе ошеломит

Для того, чтобы узнать, какая погода в Уфе будет на День города, стоит заглянуть в долгосрочные прогнозы синоптиков. Так, в пятницу, 30 августа, первый день празднования Дня города в Уфе ожидается отличный солнечный день. Синоптики ожидают до +22°С днем, ночью тоже будет приятная температура — около +13°С. А вот на субботу, 31 августа, второй День празднования 450-летия Уфы, прогноз уже не такой благостный: есть вероятность осадков. При этом упадет и температура — до +20°С днем. Это несколько ниже и влажнее климатической нормы.



Напомним, ранее Mkset рассказывал о том, какая погода в сентябре будет в Башкирии.