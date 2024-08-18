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Погода на День города в Уфе ошеломит

Погода на День города в Уфе ошеломит

18 августа 2024, 08:41
Последние дни августа преподнесут сюрприз к 450-летию города, сулят прогнозы синоптиков.

Многих жителей регионального центра уже волнует вопрос о том, какая будет погода на День города в Уфе. Напомним, празднование Дня города в Уфе состоится 30 и 31 августа. Город отметит свое 450-летие.

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Для того, чтобы узнать, какая погода в Уфе будет на День города, стоит заглянуть в долгосрочные прогнозы синоптиков. Так, в пятницу, 30 августа, первый день празднования Дня города в Уфе ожидается отличный солнечный день. Синоптики ожидают до +22°С днем, ночью тоже будет приятная температура — около +13°С. А вот на субботу, 31 августа, второй День празднования 450-летия Уфы, прогноз уже не такой благостный: есть вероятность осадков. При этом упадет и температура — до +20°С днем. Это несколько ниже и влажнее климатической нормы.

Напомним, ранее Mkset рассказывал о том, какая погода в сентябре будет в Башкирии.

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