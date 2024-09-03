Погода сентября в Башкирии удивит

«Гисметео» ожидает, что в Уфе в сентябре будет чуть теплее, чем в остальной Башкирии. Примерно до 17 сентября столбик термометра в светлое время суток будет на отметке не ниже +19°C. После температура воздуха начнёт снижаться и к концу месяца составит +14°C.