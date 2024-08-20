Как собирать картошку в Башкирии после дождей

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
Август 2024 года стал настоящим испытанием для садоводов и фермеров Башкортостана из-за затяжных дождей, которые нарушили привычный ритм сбора урожая. В условиях повышенной влажности, которая не типична для региона после нескольких засушливых лет, важно знать, как минимизировать потери и правильно обработать собранный картофель.
Руководитель Южно-Уральского института садоводства и картофелеводства Кайрат Сатбаев отметил, что многие садоводы не были готовы к такому лету.
— Погодные условия сегодня — повышенная влажность на протяжении длительного периода. Не все были готовы к тому, что будет такое лето, — подчеркнул он в интервью URA.RU.
Сатбаев советует собирать дозревший урожай при первой возможности, когда погодные условия позволяют это сделать. Оптимальная погода для сбора — теплая и сухая. Ранние сорта картофеля уже начали выкапывать, однако поздние сорта требуют терпения: садоводы надеются на теплые дни в сентябре.
После сбора урожая, особенно если он был собран после затяжных ливней, необходимо тщательно промыть клубни и осмотреть их на наличие пятен или механических повреждений.
— Важно заложить на хранение здоровую продукцию, — добавил Сатбаев. Он также отметил необходимость просушки клубней перед закладкой на хранение.
Не стоит забывать о подготовке ям для хранения картофеля. Обработка ям перед закладкой является важным этапом. Вентиляция также играет ключевую роль в сохранении качества продукта.
— Естественная циркуляция воздуха — это хорошо, но можно также использовать инъекционные вентиляторы, — сообщил Сатбаев.
По мнению профессионалов, оптимальное время для выкапывания картошки наступает после 25 августа. К этому моменту кожура клубней становится достаточно грубой для долгосрочного хранения. Однако начинающие огородники часто паникуют из-за возможных дождей и риска гниения урожая.
— Картошку лучше выкопать раньше, если дожди не прекращаются. Иначе вы рискуете потерять весь урожай, — подчеркивает агроном Алексей Володихин.