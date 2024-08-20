Как собирать картошку в Башкирии после дождей

Август 2024 года стал настоящим испытанием для садоводов и фермеров Башкортостана из-за затяжных дождей, которые нарушили привычный ритм сбора урожая. В условиях повышенной влажности, которая не типична для региона после нескольких засушливых лет, важно знать, как минимизировать потери и правильно обработать собранный картофель.