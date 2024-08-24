Погода в Башкирии готовит сюрприз

Погода в Уфе будет схожей: ночью температура составит около +10°C, а днем воздух прогреется до +20°C. Ясная погода без осадков создаст идеальные условия для прогулок по городу или выездов на природу. Ветер будет дуть с силой 1-2 м/с, что сделает тепло еще более комфортным.