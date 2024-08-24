Погода в Башкирии готовит сюрприз

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В воскресенье, 25 августа, погода в Башкирии порадует жителей мягким климатом и ясным небом. Ночью температура воздуха опустится до +5°C, что создаст прохладную атмосферу для ночных прогулок. Однако днем столбики термометров поднимутся до +21°C, что позволит насладиться теплом и солнечными лучами.
В целом по региону ожидается переменная облачность, но осадки не предсказываются. Слабый ветер со скоростью около 1 м/с добавит легкости в атмосферу.
Погода в Уфе будет схожей: ночью температура составит около +10°C, а днем воздух прогреется до +20°C. Ясная погода без осадков создаст идеальные условия для прогулок по городу или выездов на природу. Ветер будет дуть с силой 1-2 м/с, что сделает тепло еще более комфортным.