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Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Погода в Башкирии готовит сюрприз

Погода в Башкирии готовит сюрприз

24 августа 2024, 14:26
Фото: 1MI
В Башкирии, 25 августа, ожидается необычная для региона погода, сообщает синоптическая служба региона.

В воскресенье, 25 августа, погода в Башкирии порадует жителей мягким климатом и ясным небом. Ночью температура воздуха опустится до +5°C, что создаст прохладную атмосферу для ночных прогулок. Однако днем столбики термометров поднимутся до +21°C, что позволит насладиться теплом и солнечными лучами.

В целом по региону ожидается переменная облачность, но осадки не предсказываются. Слабый ветер со скоростью около 1 м/с добавит легкости в атмосферу.

Погода в Уфе будет схожей: ночью температура составит около +10°C, а днем воздух прогреется до +20°C. Ясная погода без осадков создаст идеальные условия для прогулок по городу или выездов на природу. Ветер будет дуть с силой 1-2 м/с, что сделает тепло еще более комфортным.

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