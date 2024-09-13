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Posted 13 сентября, 13:34

Published 13 сентября, 13:34

Modified 13 сентября, 13:36

Updated 13 сентября, 13:36

Когда в Башкирии закончится бабье лето

Когда в Башкирии закончится бабье лето

13 сентября 2024, 13:34
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Синоптики дали свои долгосрочные прогнозы о наступлении сезона дождей в Уфе и Республике Башкортостан.

Бабье лето радует жителей Башкирии мягким климатом, который позволяет проводить дни на свежем воздухе и наслаждаться последними солнечными лучами. Синоптики обещают, что такая погода продлится как минимум до четверга, 19 сентября.

В субботу, 14 сентября, погода в Башкирии привнесет осенне настроение: ночью температура не опустится ниже +5°C, а днём она достигнет комфортных +23°C. Однако стоит быть готовыми к небольшому вечернему дождю — легкий осадок предсказывают метеорологи. Ветер будет умеренным.

Погода в Башкирии, 15 сентября, подарит жителям солнечные моменты: температура ночью составит до +8°C, а днём вновь поднимется до +23°C.

Тем не менее, все хорошее когда-то заканчивается. Прогноз на 19 сентября указывает на приход дождей — именно этот день ознаменует начало нового сезона с характерными для него холодами и осадками. Температура начнёт постепенно снижаться и к 22 числу ожидается уже лишь +11°C.

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