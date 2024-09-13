Когда в Башкирии закончится бабье лето

Тем не менее, все хорошее когда-то заканчивается. Прогноз на 19 сентября указывает на приход дождей — именно этот день ознаменует начало нового сезона с характерными для него холодами и осадками. Температура начнёт постепенно снижаться и к 22 числу ожидается уже лишь +11°C.