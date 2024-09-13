Когда в Башкирии закончится бабье лето

Posted 13 сентября, 13:34
Published 13 сентября, 13:34
Modified 13 сентября, 13:36
Updated 13 сентября, 13:36
Бабье лето радует жителей Башкирии мягким климатом, который позволяет проводить дни на свежем воздухе и наслаждаться последними солнечными лучами. Синоптики обещают, что такая погода продлится как минимум до четверга, 19 сентября.
В субботу, 14 сентября, погода в Башкирии привнесет осенне настроение: ночью температура не опустится ниже +5°C, а днём она достигнет комфортных +23°C. Однако стоит быть готовыми к небольшому вечернему дождю — легкий осадок предсказывают метеорологи. Ветер будет умеренным.
Погода в Башкирии, 15 сентября, подарит жителям солнечные моменты: температура ночью составит до +8°C, а днём вновь поднимется до +23°C.
Тем не менее, все хорошее когда-то заканчивается. Прогноз на 19 сентября указывает на приход дождей — именно этот день ознаменует начало нового сезона с характерными для него холодами и осадками. Температура начнёт постепенно снижаться и к 22 числу ожидается уже лишь +11°C.