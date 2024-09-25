Москва выделила Башкирии всего ₽45 млн

Posted 25 сентября, 11:39
Published 25 сентября, 11:39
Modified 25 сентября, 12:33
Updated 25 сентября, 12:33
Согласно данным, субсидии поступят не только в Башкортостан, но и в Карачаево-Черкесскую Республику (256 млн), Забайкальский край (97 млн), Чечню (194 млн), Владимирскую (36 млн) и Кемеровскую области (150 млн). Цель этих инвестиций — досрочно завершить строительство и ремонт гидротехнических объектов, что должно повысить защиту граждан и их имущества от негативного воздействия водной стихии.
Гидротехнические сооружения играют ключевую роль в предотвращении наводнений и обеспечении безопасности местных жителей. В условиях изменения климата и увеличения частоты экстремальных погодных явлений подобные меры становятся особенно актуальными для Башкирии.
Финансирование предоставляется в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов».