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Posted 25 сентября, 11:39

Published 25 сентября, 11:39

Modified 25 сентября, 12:33

Updated 25 сентября, 12:33

Москва выделила Башкирии всего ₽45 млн

Москва выделила Башкирии всего ₽45 млн

25 сентября 2024, 11:39
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Дополнительные средства были выделены на завершение строительства и ремонт гидротехнических сооружений, сообщает в среду, 25 сентября, пресс-служба Правительства России.

Согласно данным, субсидии поступят не только в Башкортостан, но и в Карачаево-Черкесскую Республику (256 млн), Забайкальский край (97 млн), Чечню (194 млн), Владимирскую (36 млн) и Кемеровскую области (150 млн). Цель этих инвестиций — досрочно завершить строительство и ремонт гидротехнических объектов, что должно повысить защиту граждан и их имущества от негативного воздействия водной стихии.

Гидротехнические сооружения играют ключевую роль в предотвращении наводнений и обеспечении безопасности местных жителей. В условиях изменения климата и увеличения частоты экстремальных погодных явлений подобные меры становятся особенно актуальными для Башкирии.

Финансирование предоставляется в рамках государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов».

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