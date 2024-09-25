Москва выделила Башкирии всего ₽45 млн

Согласно данным, субсидии поступят не только в Башкортостан, но и в Карачаево-Черкесскую Республику (256 млн), Забайкальский край (97 млн), Чечню (194 млн), Владимирскую (36 млн) и Кемеровскую области (150 млн). Цель этих инвестиций — досрочно завершить строительство и ремонт гидротехнических объектов, что должно повысить защиту граждан и их имущества от негативного воздействия водной стихии.