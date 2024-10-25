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Видео. Убийство таксистки в Челябинской области и бунт против цыган — подробности инцидента
25 октября, 04:40
В Башкирии депутаты взялись за ночной разгул
14 октября, 06:51
Сентябрь
Капризы погоды угрожают Башкирии
23 сентября, 09:47
Пенсии в Башкирии станут больше
23 сентября, 05:54
Аферист из Башкирии помог государству
18 сентября, 05:57
Август
Слоняющиеся телки выросли в цене в Башкирии
22 августа, 07:51
Кто выиграет выборы в Башкирии — эксперты
20 августа, 14:08
Прожиточный минимум в Башкирии обновили
5 августа, 12:35
Июль
Пенсии в Башкирии повысят с 1 августа
29 июля, 13:10
Парковку на станции «Шакша» не увеличат
Расширить зону временного хранения частного транспорта пассажиров, вынужденных пользоваться электричками, не представляется возможным, сообщила мэрия Уфы.
19 июля, 10:02
Свои «Унесенные ветром» появились в Башкирии
Пассажирам катамарана на озере в воскресенье, 7 июля, понадобилась помощь спасателей, сообщает Госкомитет по ЧС РБ.
8 июля, 06:53
Июнь
Высотка в Уфе стала очагом туберкулеза
20 июня, 08:45

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