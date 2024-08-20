Кто выиграет выборы в Башкирии — эксперты

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
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Updated Сегодня, 14:14
Выборы Главы Республики Башкортостан состоятся 6, 7 и 8 сентября 2024 года.
По данным исследования, проведенного с 3 по 11 августа 2024 года, 78 процентов респондентов заявили о том, что знают о предстоящих выборах. Более того, 64 процента опрошенных уверенно подтвердили свое намерение прийти на участки для голосования, тогда как 18 процентов участников еще не определились с решением об участии.
В электоральных предпочтениях Радий Хабиров получил 78%. Остальные кандидаты имеют следующие показатели: Владимир Нагорный (СРЗП) — 3%, Иван Сухарев (ЛДПР) — 4%, Ильшат Тимерьянов («Новые люди») — 6,5%, Артур Шайнуров (КПРФ) — 8,5%.
Также стоит упомянуть, что 16 процентов опрошенных однозначно заявили о том, что не планируют принимать участие в выборах.
— Социологическое исследование проводилось на выборке в 1001 человек с использованием формализованного уличного интервью с помощью портативных компьютерных устройств (CAPI). Ошибка выборки не превышает ± 4 процента, — отмечает центр гуманитарных исследований Башкортостана.