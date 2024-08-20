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Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:14

Updated Сегодня, 14:14

Кто выиграет выборы в Башкирии — эксперты

Кто выиграет выборы в Башкирии — эксперты

20 августа 2024, 14:08
Фото: 1MI
Центр гуманитарных исследований Башкортостана провел инициативный соцопрос, который показывает высокий уровень осведомленности и готовности граждан участвовать в предстоящих выборах.
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Выборы

Выборы Главы Республики Башкортостан состоятся 6, 7 и 8 сентября 2024 года.

По данным исследования, проведенного с 3 по 11 августа 2024 года, 78 процентов респондентов заявили о том, что знают о предстоящих выборах. Более того, 64 процента опрошенных уверенно подтвердили свое намерение прийти на участки для голосования, тогда как 18 процентов участников еще не определились с решением об участии.

В электоральных предпочтениях Радий Хабиров получил 78%. Остальные кандидаты имеют следующие показатели: Владимир Нагорный (СРЗП) — 3%, Иван Сухарев (ЛДПР) — 4%, Ильшат Тимерьянов («Новые люди») — 6,5%, Артур Шайнуров (КПРФ) — 8,5%.

Также стоит упомянуть, что 16 процентов опрошенных однозначно заявили о том, что не планируют принимать участие в выборах.

— Социологическое исследование проводилось на выборке в 1001 человек с использованием формализованного уличного интервью с помощью портативных компьютерных устройств (CAPI). Ошибка выборки не превышает ± 4 процента, — отмечает центр гуманитарных исследований Башкортостана.
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