Кто выиграет выборы в Башкирии — эксперты

По данным исследования, проведенного с 3 по 11 августа 2024 года, 78 процентов респондентов заявили о том, что знают о предстоящих выборах. Более того, 64 процента опрошенных уверенно подтвердили свое намерение прийти на участки для голосования, тогда как 18 процентов участников еще не определились с решением об участии.