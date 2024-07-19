Парковку на станции «Шакша» не увеличат

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В чате администрации Уфы подняли вопрос увеличения площади парковки возле железнодорожной станции «Шакша», которая стала основной дорогой для пассажиров общественного транспорта из Шакши в Уфу и обратно на время перекрытия на ремонт Шакшинского моста. Далеко не все пассажиры электричек живут в шаговой доступности от железнодорожной платформы. Многие приезжают на станцию на частном транспорте. Но где им парковать свои автомобили — существующей площадки всем не хватает из-за роста числа пользователей ею.
— А где перехватывающая парковка? Со стороны Князево, Иглино отсыпали. А со стороны Шакши 2-5? Всё заставлено машинами: парковка перед магазинами «Магнит» и «Байрам», покупателям не подъехать, возле здания заводоуправления бывшего завода УЗМПИ, лесочек возле самого Шакшинского вокзала, — рассказал о ситуации Сергей Новиков.
На ответ на претензию Сергея чиновникам потребовалось больше недели. Кратко резюмируя — расширяться некуда.
— По информации коммунального отдела администрации Калининского района, с обеих сторон станции «Шакша» отсыпали шабурой парковки и оборудовали тротуары. Увеличивать место под парковку не позволяет ограниченность территории. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам, — принесли извинения сотрудники отдела по работе с обращениями граждан и делопроизводству администрации Калининского района Уфы.
Напомним, Шакшинский мост перекрыли на ремонт 9 июля. Движение транспорта на путепроводе планируют возобновить до 24 июля 2024 года. Но осенью мост снова перекроют на месяц.