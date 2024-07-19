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Парковку на станции «Шакша» не увеличат

Парковку на станции «Шакша» не увеличат

19 июля 2024, 10:02
Фото: Сергей Новиков
Расширить зону временного хранения частного транспорта пассажиров, вынужденных пользоваться электричками, не представляется возможным, сообщила мэрия Уфы.

В чате администрации Уфы подняли вопрос увеличения площади парковки возле железнодорожной станции «Шакша», которая стала основной дорогой для пассажиров общественного транспорта из Шакши в Уфу и обратно на время перекрытия на ремонт Шакшинского моста. Далеко не все пассажиры электричек живут в шаговой доступности от железнодорожной платформы. Многие приезжают на станцию на частном транспорте. Но где им парковать свои автомобили — существующей площадки всем не хватает из-за роста числа пользователей ею.

— А где перехватывающая парковка? Со стороны Князево, Иглино отсыпали. А со стороны Шакши 2-5? Всё заставлено машинами: парковка перед магазинами «Магнит» и «Байрам», покупателям не подъехать, возле здания заводоуправления бывшего завода УЗМПИ, лесочек возле самого Шакшинского вокзала, — рассказал о ситуации Сергей Новиков.

На ответ на претензию Сергея чиновникам потребовалось больше недели. Кратко резюмируя — расширяться некуда.

— По информации коммунального отдела администрации Калининского района, с обеих сторон станции «Шакша» отсыпали шабурой парковки и оборудовали тротуары. Увеличивать место под парковку не позволяет ограниченность территории. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам, — принесли извинения сотрудники отдела по работе с обращениями граждан и делопроизводству администрации Калининского района Уфы.

Напомним, Шакшинский мост перекрыли на ремонт 9 июля. Движение транспорта на путепроводе планируют возобновить до 24 июля 2024 года. Но осенью мост снова перекроют на месяц.

Шакшинский мост закроют на месяц после открытия
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