Парковку на станции «Шакша» не увеличат

В чате администрации Уфы подняли вопрос увеличения площади парковки возле железнодорожной станции «Шакша», которая стала основной дорогой для пассажиров общественного транспорта из Шакши в Уфу и обратно на время перекрытия на ремонт Шакшинского моста. Далеко не все пассажиры электричек живут в шаговой доступности от железнодорожной платформы. Многие приезжают на станцию на частном транспорте. Но где им парковать свои автомобили — существующей площадки всем не хватает из-за роста числа пользователей ею.