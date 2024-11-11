Вандалы терроризируют Уфу

Posted 11 ноября, 19:28
Published 11 ноября, 19:28
Modified 11 ноября, 19:37
Updated 11 ноября, 19:37
В публикации чиновник упомянул атаку неизвестных на сквер «Орион». Вандалы опрокинули, побили и изрисовали стенды с портретами участников спецоперации, Великой Отечественной войны и других конфликтов, а также спасателей-героев.
Как указал Тарасов, сейчас МВД проводит проверку по факту случившегося. Сам же чиновник заявил, что уже поставил ситуацию на свой контроль.
Публикацию чиновник также решил дополнить рассуждениями о добропорядочности со стороны граждан и попросил свидетелей актов вандализма незамедлительно обращаться в полицию.
— Никакие камеры не заменят воспитания и понимания того, что это — наше общее имущество, созданное для всех нас, — написал Тарасов.
В конце октября 2024 года, как сообщал Msket, двоих детей обвинили в осквернении Вечного огня в одном из парков Салавата.