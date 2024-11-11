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Posted 11 ноября, 19:28

Published 11 ноября, 19:28

Modified 11 ноября, 19:37

Updated 11 ноября, 19:37

В Уфе вандалы разгромили стенды с портретами героев

Вандалы терроризируют Уфу

11 ноября 2024, 19:28
Фото: Антон Тарасов / Telegram.

В Уфе вандалы разгромили стенды с портретами героев

Возмутительный акт вандализма в понедельник, 11 ноября, прокомментировали власти башкирской столицы — публикацию об инциденте разместил на своих ресурсах глава Дёмского района города Антон Тарасов.

В публикации чиновник упомянул атаку неизвестных на сквер «Орион». Вандалы опрокинули, побили и изрисовали стенды с портретами участников спецоперации, Великой Отечественной войны и других конфликтов, а также спасателей-героев.

Как указал Тарасов, сейчас МВД проводит проверку по факту случившегося. Сам же чиновник заявил, что уже поставил ситуацию на свой контроль.

Публикацию чиновник также решил дополнить рассуждениями о добропорядочности со стороны граждан и попросил свидетелей актов вандализма незамедлительно обращаться в полицию.

— Никакие камеры не заменят воспитания и понимания того, что это — наше общее имущество, созданное для всех нас, — написал Тарасов.
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В конце октября 2024 года, как сообщал Msket, двоих детей обвинили в осквернении Вечного огня в одном из парков Салавата.

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