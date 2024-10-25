Убийство таксистки в Челябинской области и бунт против цыган — подробности инцидента

Убийство 40-летней таксистки Елены Сарафановой стало не просто трагедией для ее семьи — оно вызвало массовые волнения и протесты среди местного населения. Елена работала в такси и, по версии следствия, была убита своим пассажиром во время конфликта, когда она отвозила его домой в так называемый «цыганский квартал». Тело женщины было найдено 23 октября на улице Ватутина. По данным «Газета.ру», бывший муж погибшей рассказал, что из-за опасности он запрещал ей работать ночью в этом районе.