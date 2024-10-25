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Posted 25 октября, 04:40

Published 25 октября, 04:40

Modified 25 октября, 08:25

Updated 25 октября, 08:25

Убийство таксистки в Челябинской области и бунт против цыган — подробности инцидента

Убийство таксистки в Челябинской области и бунт против цыган — подробности инцидента

25 октября 2024, 04:40
Фото: tg/Осторожно, новости
В Челябинской области жители города Коркино вышли на улицы после убийства 40-летней Елены Сарафановой, работающей в такси, сообщают в пятницу, 25 октября, местные СМИ.

Убийство 40-летней таксистки Елены Сарафановой стало не просто трагедией для ее семьи — оно вызвало массовые волнения и протесты среди местного населения. Елена работала в такси и, по версии следствия, была убита своим пассажиром во время конфликта, когда она отвозила его домой в так называемый «цыганский квартал». Тело женщины было найдено 23 октября на улице Ватутина. По данным «Газета.ру», бывший муж погибшей рассказал, что из-за опасности он запрещал ей работать ночью в этом районе.

Следственные действия были оперативными: вскоре после обнаружения тела полиция задержала 17-летнего подозреваемого, представителя цыганской диаспоры. Однако это не предотвратило вспышку народного гнева. После того как СМИ начали распространять информацию о предположительной национальности предполагаемых убийц, толпы горожан вышли на улицы с намерением выразить свое недовольство.

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Местные жители начали громить имущество цыган (по версии горожан они были причастны к убийству) — окна домов и машины стали мишенью для камней и других предметов. Ситуация осложнялась тем фактом, что ранее уже возникали конфликты между местными жителями и цыганской диаспорой. Некоторые коркинцы заявляли о том, что представители этой общины ведут себя нагло и вызывающе. Как сообщают инсайдерские телеграмм-каналы, на место событий прибыли ОМОН и спецназ, чтобы остановить беспорядки. Правоохранительные органы задержали якобы около 55 человек.

Видео: tg/Осторожно, новости.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер также вмешался в ситуацию: он посетил город и пообещал помощь семье погибшей. МВД призвало граждан не поддаваться на провокации и обещало тщательно расследовать дело об убийстве.

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