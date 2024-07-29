Пенсии в Башкирии повысят с 1 августа

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Перерасчет пенсий проведут в Башкортостане 1 августа. Перерасчет коснется более 200 тыс. пенсионеров, работавших в 2023 году. Отмечается, что работодатель в этом случае должен был на обязательной основе производить уплату страховых взносов.
Сообщается, что перерасчет напрямую зависит и варьируется с учетом размера заработной платы работающего пенсионера. При этом установлен размер максимальной прибавки: он равен трем пенсионным коэффициентам, чья стоимость основывается на годе, в котором гражданин начал получать пенсию. Так, в 2024 году его размер составил 133,05 руб.
Отмечается, что для перерасчета нет понадобится направлять обращения куда-либо, ввиду того, что он производится автоматически. В августе граждане получат свою пенсию в соответствии со стандартным графиком.
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