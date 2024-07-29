mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:10

Published Сегодня, 13:10

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

Пенсии в Башкирии повысят с 1 августа

Пенсии в Башкирии повысят с 1 августа

29 июля 2024, 13:10
Фото: Изображение Midjourney
Об августовском перерасчете пенсионных выплат рассказали в пресс-службе Кировского района Уфы.

Перерасчет пенсий проведут в Башкортостане 1 августа. Перерасчет коснется более 200 тыс. пенсионеров, работавших в 2023 году. Отмечается, что работодатель в этом случае должен был на обязательной основе производить уплату страховых взносов.

Сообщается, что перерасчет напрямую зависит и варьируется с учетом размера заработной платы работающего пенсионера. При этом установлен размер максимальной прибавки: он равен трем пенсионным коэффициентам, чья стоимость основывается на годе, в котором гражданин начал получать пенсию. Так, в 2024 году его размер составил 133,05 руб.

Отмечается, что для перерасчета нет понадобится направлять обращения куда-либо, ввиду того, что он производится автоматически. В августе граждане получат свою пенсию в соответствии со стандартным графиком.

Ранее Mkset рассказывал, что необходимо жителям республики для получения остатка материнского капитала. Нововведения, касающиеся данной выплаты, начнут действовать уже в следующем году.

Читайте также:
Пенсию в Башкирии увеличатВ Уфе прошли церемонии прощания с бойцами СВОКак уфимцы отреагировали на призыв эвакуироваться с дач
#Общество#Башкирия#Уфа#Пенсионеры#Материнский капитал#Заработная плата#Кировский район#Перерасчет#Граждане#Пенсии
Подпишитесь
Апокалипсис в Башкирии сняли на видео
Вчера, 18:27
В Уфе упало дерево — погибла женщина
Вчера, 18:17
Башкирия тонет под кальян
Вчера, 18:08
180 человек в течение 13 часов не могли вылететь из Уфы
Вчера, 13:10
Уфимка решила схитрить на экзаменах, но её переиграли мошенники
Вчера, 11:59
Популярный сервис объявлений обновляет голосовой помощник
Сегодня, 10:06