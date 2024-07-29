Пенсии в Башкирии повысят с 1 августа

Сообщается, что перерасчет напрямую зависит и варьируется с учетом размера заработной платы работающего пенсионера. При этом установлен размер максимальной прибавки: он равен трем пенсионным коэффициентам, чья стоимость основывается на годе, в котором гражданин начал получать пенсию. Так, в 2024 году его размер составил 133,05 руб.