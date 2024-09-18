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Posted 18 сентября, 05:57

Published 18 сентября, 05:57

Modified 18 сентября, 07:33

Updated 18 сентября, 07:33

Аферист из Башкирии помог государству

Аферист из Башкирии помог государству

18 сентября 2024, 05:57
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Мошенник не выдал права тем, кто хотел ездить по стране без сдачи экзамена в ГАИ, сообщает в среду, 18 сентября, Кугарчинский межрайонный суд Республики Башкортостан.

В Башкирии завершился судебный процесс над 70-летним аферистом, который решил нажиться на мечтах автолюбителей. Как известно, 11 сентября 2024 года Кугарчинский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина А.А., уроженца Саракташского района и жителя села Исянгулово Зианчуринского района. Его обвиняли в мошенничестве по пяти эпизодам, и это не первый раз, когда он оказался на скамье подсудимых.

Согласно материалам дела, А.А. обманывал граждан, обещая помочь им с успешной сдачей экзамена на получение водительского удостоверения. За свои «услуги» он брал деньги, однако истинных намерений выполнить свои обещания у него не было. В результате его действий пострадавшие понесли значительный ущерб — общая сумма ущерба составила 249 000 рублей.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением. Суд учел смягчающие обстоятельства: пожилой возраст А.А., его состояние здоровья и полное признание вины. Однако это не спасло его от наказания.

Суд квалифицировал действия мошенника по части 2 статьи 159 УК РФ как «мошенничество», то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданам. В итоге А.А. был приговорен к двум годам лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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