Аферист из Башкирии помог государству

В Башкирии завершился судебный процесс над 70-летним аферистом, который решил нажиться на мечтах автолюбителей. Как известно, 11 сентября 2024 года Кугарчинский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина А.А., уроженца Саракташского района и жителя села Исянгулово Зианчуринского района. Его обвиняли в мошенничестве по пяти эпизодам, и это не первый раз, когда он оказался на скамье подсудимых.