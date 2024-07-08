Свои «Унесенные ветром» появились в Башкирии

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 06:56
На озере Кандрыкуль спасатели оказали помощь людям, которых стало уносить течением на катамаране. Из-за сильного ветра самостоятельно не смогли добраться до берега и стали звать на помощь.
— Благодаря помощи неравнодушных граждан удалось избежать серьезных проблем и транспортировать их до берега, — уточняет Госкомитет по ЧС РБ.
А также во время проведения рейда на реке Юрюзань возле деревни Ново-Каратавлы Салаватского района спасателями была оказана помощь мужчине, 1990 г. р., который при катании на лодке повредил судно. Спасатели организовали транспортировку мужчины на другой берег, в медицинской помощи он не нуждался.