Свои «Унесенные ветром» появились в Башкирии

А также во время проведения рейда на реке Юрюзань возле деревни Ново-Каратавлы Салаватского района спасателями была оказана помощь мужчине, 1990 г. р., который при катании на лодке повредил судно. Спасатели организовали транспортировку мужчины на другой берег, в медицинской помощи он не нуждался.