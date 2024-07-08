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Updated Сегодня, 06:56

Свои «Унесенные ветром» появились в Башкирии

Свои «Унесенные ветром» появились в Башкирии

8 июля 2024, 06:53
Фото: Госкомитет по ЧС РБ
Пассажирам катамарана на озере в воскресенье, 7 июля, понадобилась помощь спасателей, сообщает Госкомитет по ЧС РБ.

На озере Кандрыкуль спасатели оказали помощь людям, которых стало уносить течением на катамаране. Из-за сильного ветра самостоятельно не смогли добраться до берега и стали звать на помощь.

— Благодаря помощи неравнодушных граждан удалось избежать серьезных проблем и транспортировать их до берега, — уточняет Госкомитет по ЧС РБ.

А также во время проведения рейда на реке Юрюзань возле деревни Ново-Каратавлы Салаватского района спасателями была оказана помощь мужчине, 1990 г. р., который при катании на лодке повредил судно. Спасатели организовали транспортировку мужчины на другой берег, в медицинской помощи он не нуждался.

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