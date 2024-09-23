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Posted 23 сентября, 05:54

Published 23 сентября, 05:54

Modified 23 сентября, 08:02

Updated 23 сентября, 08:02

Пенсии в Башкирии станут больше

Пенсии в Башкирии станут больше

23 сентября 2024, 05:54
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
В регионе пенсионеры получат дополнительные выплаты к своему обеспечению, сообщает администрация Кировского района Уфы в понедельник, 23 сентября.

Отделение Социального фонда по Республике Башкортостан анонсировало, что с 2025 года надбавки в размере 1380 рублей будут автоматически добавляться к пенсиям граждан, достигших 80-летнего возраста или имеющих инвалидность I группы.

Ранее, чтобы получать эти средства, ухаживающие за пенсионерами и инвалидами должны были подавать заявления и предоставлять подтверждающие документы. С 2025 года все эти бюрократические процедуры уйдут в прошлое. Теперь пенсионерам не придется никуда обращаться — надбавка будет начисляться автоматически, что существенно облегчит жизнь как самим пенсионерам, так и их опекунам.

На сегодняшний день выплаты получают около 88 тысяч граждан старше 80 лет. Важно отметить, что надбавка будет индексироваться ежегодно.

Также стоит упомянуть, что изменения коснутся и выплат за уход за инвалидами с детства I группы. С 1 января 2025 года сумма в 1380 рублей будет включена в состав пенсии инвалида, что также упростит процесс получения поддержки для ухаживающих за ними лиц. При этом выплаты для родителей и опекунов, осуществляющих уход за инвалидами с детства, останутся без изменений.

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