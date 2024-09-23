Пенсии в Башкирии станут больше

Posted 23 сентября, 05:54
Published 23 сентября, 05:54
Modified 23 сентября, 08:02
Updated 23 сентября, 08:02
Отделение Социального фонда по Республике Башкортостан анонсировало, что с 2025 года надбавки в размере 1380 рублей будут автоматически добавляться к пенсиям граждан, достигших 80-летнего возраста или имеющих инвалидность I группы.
Ранее, чтобы получать эти средства, ухаживающие за пенсионерами и инвалидами должны были подавать заявления и предоставлять подтверждающие документы. С 2025 года все эти бюрократические процедуры уйдут в прошлое. Теперь пенсионерам не придется никуда обращаться — надбавка будет начисляться автоматически, что существенно облегчит жизнь как самим пенсионерам, так и их опекунам.
На сегодняшний день выплаты получают около 88 тысяч граждан старше 80 лет. Важно отметить, что надбавка будет индексироваться ежегодно.
Также стоит упомянуть, что изменения коснутся и выплат за уход за инвалидами с детства I группы. С 1 января 2025 года сумма в 1380 рублей будет включена в состав пенсии инвалида, что также упростит процесс получения поддержки для ухаживающих за ними лиц. При этом выплаты для родителей и опекунов, осуществляющих уход за инвалидами с детства, останутся без изменений.