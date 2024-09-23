Пенсии в Башкирии станут больше

Также стоит упомянуть, что изменения коснутся и выплат за уход за инвалидами с детства I группы. С 1 января 2025 года сумма в 1380 рублей будет включена в состав пенсии инвалида, что также упростит процесс получения поддержки для ухаживающих за ними лиц. При этом выплаты для родителей и опекунов, осуществляющих уход за инвалидами с детства, останутся без изменений.