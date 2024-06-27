ФСБ задержала гастарбайтера-исламиста в Башкирии

Дело гастарбайтера рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. За оправдание терроризма его приговорили к 4 годам и 2 месяцам колонии общего режима. Кроме того, мужчине на два года запретили вести какие-либо сайты и каналы в интернете.