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ФСБ задержала гастарбайтера-исламиста в Башкирии

ФСБ задержала гастарбайтера-исламиста в Башкирии

27 июня 2024, 16:35
Фото: УФСБ по РБ
Суд вынес приговор жившему в Башкортостане мигранту за публикации с пропагандой терроризма в «Одноклассниках», сообщает региональное управление ФСБ.

По данным силовиков, 41-летний К. Усмонов публиковал в соцсети тексты и видео с агитацией террористической исламистской организации. ФСБ также пишет без уточнения, что материалы публиковались «на национальном языке» осуждённого. Известно, что мужчина имеет гражданство одного из среднеазиатских государств.

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Дело гастарбайтера рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. За оправдание терроризма его приговорили к 4 годам и 2 месяцам колонии общего режима. Кроме того, мужчине на два года запретили вести какие-либо сайты и каналы в интернете.

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