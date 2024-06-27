ФСБ задержала гастарбайтера-исламиста в Башкирии

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
По данным силовиков, 41-летний К. Усмонов публиковал в соцсети тексты и видео с агитацией террористической исламистской организации. ФСБ также пишет без уточнения, что материалы публиковались «на национальном языке» осуждённого. Известно, что мужчина имеет гражданство одного из среднеазиатских государств.
Дело гастарбайтера рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге. За оправдание терроризма его приговорили к 4 годам и 2 месяцам колонии общего режима. Кроме того, мужчине на два года запретили вести какие-либо сайты и каналы в интернете.