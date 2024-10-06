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Posted 6 октября, 07:40

Published 6 октября, 07:40

Modified 6 октября, 12:38

Updated 6 октября, 12:38

Группу нелегалов нашли в Башкирии

Группу нелегалов нашли в Башкирии

6 октября 2024, 07:40
Фото: 1MI
Полицейские отчитались о рейдах против мигрантов, нарушающих законодательство РФ — результатами ведомство поделилось на своих ресурсах в воскресенье, 6 октября.

В рамках операции МВД в Стерлитамаке сотрудникам удалось выявить двоих гастарбайтеров, работавших без патентов — им обоим назначили штрафы в ₽2 тысячи. В копеечку влетел и работодатель — он пополнит казну на ₽4 тысячи.

Кроме того, полицейские выявили мужчину, уклонявшегося от выезда из страны после истечения срока законного пребывания. Нелегал был задержан, суд вынес решение о выдворении мигранта.

Скандал с «липовыми» сертификатами докатился до Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Белокатайском районе Башкортостана мужчина использовал поддельный сертификат о знании русского языка и истории страны. На основании документов он осущеставлял в России трудовую деятельность.

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