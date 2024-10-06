Группу нелегалов нашли в Башкирии

Posted 6 октября, 07:40
Published 6 октября, 07:40
Modified 6 октября, 12:38
Updated 6 октября, 12:38
В рамках операции МВД в Стерлитамаке сотрудникам удалось выявить двоих гастарбайтеров, работавших без патентов — им обоим назначили штрафы в ₽2 тысячи. В копеечку влетел и работодатель — он пополнит казну на ₽4 тысячи.
Кроме того, полицейские выявили мужчину, уклонявшегося от выезда из страны после истечения срока законного пребывания. Нелегал был задержан, суд вынес решение о выдворении мигранта.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Белокатайском районе Башкортостана мужчина использовал поддельный сертификат о знании русского языка и истории страны. На основании документов он осущеставлял в России трудовую деятельность.