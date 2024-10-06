Группу нелегалов нашли в Башкирии

В рамках операции МВД в Стерлитамаке сотрудникам удалось выявить двоих гастарбайтеров, работавших без патентов — им обоим назначили штрафы в ₽2 тысячи. В копеечку влетел и работодатель — он пополнит казну на ₽4 тысячи.