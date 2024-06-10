Гастарбайтер изнасиловал ребёнка-инвалида в Уфе

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Утверждается, что мужчина познакомился с девочкой через один из мессенджеров, после чего позвал её к себе домой. Там мигрант и надругался над гостьей. Кроме того, распространяется информация, что девочка забеременела от мужчины. Лишь после того, как об этом узнала мать пострадавшей, семья обратилась в полицию. Известно также, что девочка страдала от нарушений интеллекта. По данным Mkset, жертве изнасилования 14 лет.
В Следственном комитете Mkset сообщили, что подозреваемый был задержан. Сейчас он находится под арестом.
— Следственным управлением по данному факту расследуется уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Обвиняемый содержится под стражей, — гласит комментарий ведомства.