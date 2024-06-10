mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Гастарбайтер изнасиловал ребёнка-инвалида в Уфе

Гастарбайтер изнасиловал ребёнка-инвалида в Уфе

10 июня 2024, 10:29
Фото: 1MI
Жертвой изнасилования со стороны гражданина Узбекистана стала несовершеннолетняя уфимка. Об этом сообщают «инсайдерские» Telegram-каналы.

Утверждается, что мужчина познакомился с девочкой через один из мессенджеров, после чего позвал её к себе домой. Там мигрант и надругался над гостьей. Кроме того, распространяется информация, что девочка забеременела от мужчины. Лишь после того, как об этом узнала мать пострадавшей, семья обратилась в полицию. Известно также, что девочка страдала от нарушений интеллекта. По данным Mkset, жертве изнасилования 14 лет.

В Уфе оборотни в погонах «крышевали» гастарбайтеров
Узнать подробнее

В Следственном комитете Mkset сообщили, что подозреваемый был задержан. Сейчас он находится под арестом.

— Следственным управлением по данному факту расследуется уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ. Обвиняемый содержится под стражей, — гласит комментарий ведомства.
#Происшествия#Уфа#Школьница#Башкортостан#Ребенок#Новости Башкирии#Новости Уфы#Педофил#Изнасилование#Нападение#Мигранты#Инциденты#Гастарбайтеры
Подпишитесь
Чиновники Башкирии пустили не туда ₽2 млрд
Сегодня, 09:04
Воскресший на СВО чиновник из Башкирии рвётся в бой
Сегодня, 10:53
Аллергия на тополиный пух: как выжить в сезон
Сегодня, 11:09
На родах из уфимки извлекли не только ребёнка
Сегодня, 10:40
В Башкирии ждут пекло
Сегодня, 10:36
"