Гастарбайтер изнасиловал ребёнка-инвалида в Уфе

Утверждается, что мужчина познакомился с девочкой через один из мессенджеров, после чего позвал её к себе домой. Там мигрант и надругался над гостьей. Кроме того, распространяется информация, что девочка забеременела от мужчины. Лишь после того, как об этом узнала мать пострадавшей, семья обратилась в полицию. Известно также, что девочка страдала от нарушений интеллекта. По данным Mkset, жертве изнасилования 14 лет.