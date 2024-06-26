Толпа избила уфимца пистолетом

Утверждается, что произошел инцидент на улице Ахметова. Компания их троих молодых людей «докопалась» до парня с девушкой. Решить конфликт мирно не удалось — в ответ на просьбу юноши оставить их с возлюбленной в покое, зачинщики конфликта накинулись на горожанина и принялись его нещадно избивать.