Толпа избила уфимца пистолетом

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Утверждается, что произошел инцидент на улице Ахметова. Компания их троих молодых людей «докопалась» до парня с девушкой. Решить конфликт мирно не удалось — в ответ на просьбу юноши оставить их с возлюбленной в покое, зачинщики конфликта накинулись на горожанина и принялись его нещадно избивать.
Далее один из нападавших достал пистолет, совершил выстрел в воздух и нанёс несколько ударов по телу молодого человека прикладом. В публикации также можно усмотреть намёк на то, что хулиганы — члены семей мигрантов.
Каких-либо официальных публикаций о произошедшем от официальных ведомств не было. В соцсетях утверждается, что нападавших уже задержали сотрудники правоохранительных органов.