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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Толпа избила уфимца пистолетом

Толпа избила уфимца пистолетом

26 июня 2024, 14:36
Фото: Mash Batash/Telegram
Жестокая драка произошла в микрорайоне Затон в столице Башкирии, пишут городские Telegram-каналы.

Утверждается, что произошел инцидент на улице Ахметова. Компания их троих молодых людей «докопалась» до парня с девушкой. Решить конфликт мирно не удалось — в ответ на просьбу юноши оставить их с возлюбленной в покое, зачинщики конфликта накинулись на горожанина и принялись его нещадно избивать.

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Далее один из нападавших достал пистолет, совершил выстрел в воздух и нанёс несколько ударов по телу молодого человека прикладом. В публикации также можно усмотреть намёк на то, что хулиганы — члены семей мигрантов.

Каких-либо официальных публикаций о произошедшем от официальных ведомств не было. В соцсетях утверждается, что нападавших уже задержали сотрудники правоохранительных органов.

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