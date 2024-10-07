Башкирия приняла две тысячи мигрантов

Posted 7 октября, 14:35
Published 7 октября, 14:35
Modified 7 октября, 18:46
Updated 7 октября, 18:46
Если верить статистическому ведомству, к августу 2024 года регион покинули более 69,5 тысячи человек, при этом въехали в Башкортостан порядка 71,5 тысячи.
Комментируя доклад, глава Республики Радий Хабиров высказался о цифрах достаточно восторженно — руководитель региона назвал показатели миграции «хорошими».
— Это и рабочая сила, и новые люди, — прокомментировал Хабиров.
Глава Башкирии также назвал миграцию в Башкирию важным «показателем самочувствия» общества и состояния экономики Республики.
Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе силовики вскрыли канал нелегальной миграции, который беспрепятственно работал около шести лет.