mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 октября, 14:35

Published 7 октября, 14:35

Modified 7 октября, 18:46

Updated 7 октября, 18:46

Башкирия приняла две тысячи мигрантов

Башкирия приняла две тысячи мигрантов

7 октября 2024, 14:35
Фото: 1MI
Сюжет
Радий Хабиров
В ходе правительственного совещания башкортостанского правительства в понедельник, 7 октября, были озвучены данные Росстата о динамике населения в Республике.

Если верить статистическому ведомству, к августу 2024 года регион покинули более 69,5 тысячи человек, при этом въехали в Башкортостан порядка 71,5 тысячи.

Комментируя доклад, глава Республики Радий Хабиров высказался о цифрах достаточно восторженно — руководитель региона назвал показатели миграции «хорошими».

— Это и рабочая сила, и новые люди, — прокомментировал Хабиров.

Глава Башкирии также назвал миграцию в Башкирию важным «показателем самочувствия» общества и состояния экономики Республики.

Канал приемки нелегалов шесть лет работал в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset информировал о том, что в Уфе силовики вскрыли канал нелегальной миграции, который беспрепятственно работал около шести лет.

Читайте также:
Путин прилетит в УфуРадий Хабиров: «Они допрыгаются»Чего желают Путину в Башкирии
#Общество#Экономика#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Чиновники#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Радий Хабиров#Миграция#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Росстат#Белебей#Население#Мелеуз#Мигранты#Силовики#Гастарбайтеры#Республика#Нелегальная миграция#Населения
Подпишитесь