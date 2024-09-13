Гастарбайтер собрал гарем в Башкирии

Posted 13 сентября, 09:48
Published 13 сентября, 09:48
Modified 13 сентября, 10:08
Updated 13 сентября, 10:08
По данным надзорного ведомства, иностранец заключил брак с жительницей Аскинского района Башкирии. Женщина при этом использовала подложную справку о своей беременности. Эти факторы помогли гастарбайтеру ускоренно получить разрешение на проживание в России.
Между тем «семейную идиллию» позже пришлось разрушить — правоохранители выяснили, что одна семья у жителя ближнего зарубежья уже есть — в 2007 году он уже заключал брак в Азербайджане. Российское законодательство, как подчеркнули в прокуратуре, иметь такое счастье запрещает.
По требованию прокуратуры российский брак в итоге признали незаконным, разрешение на проживание иностранца на территории России также аннулировали. На женщину же правоохранители завели уголовное дело о подделке документов.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии закрыли заведение общественного питания, персонал которого состоял из нелегальных мигрантов.