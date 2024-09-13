Гастарбайтер собрал гарем в Башкирии

Между тем «семейную идиллию» позже пришлось разрушить — правоохранители выяснили, что одна семья у жителя ближнего зарубежья уже есть — в 2007 году он уже заключал брак в Азербайджане. Российское законодательство, как подчеркнули в прокуратуре, иметь такое счастье запрещает.