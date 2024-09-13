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Posted 13 сентября, 09:48

Published 13 сентября, 09:48

Modified 13 сентября, 10:08

Updated 13 сентября, 10:08

Гастарбайтер собрал гарем в Башкирии

Гастарбайтер собрал гарем в Башкирии

13 сентября 2024, 09:48
Гражданин Азербайджана одновременно завёл сразу две семьи: одну — у себя на родине, другую — в российском регионе, сообщили в пятницу, 13 сентября, в прокуратуре Республики Башкортостан.

По данным надзорного ведомства, иностранец заключил брак с жительницей Аскинского района Башкирии. Женщина при этом использовала подложную справку о своей беременности. Эти факторы помогли гастарбайтеру ускоренно получить разрешение на проживание в России.

Между тем «семейную идиллию» позже пришлось разрушить — правоохранители выяснили, что одна семья у жителя ближнего зарубежья уже есть — в 2007 году он уже заключал брак в Азербайджане. Российское законодательство, как подчеркнули в прокуратуре, иметь такое счастье запрещает.

По требованию прокуратуры российский брак в итоге признали незаконным, разрешение на проживание иностранца на территории России также аннулировали. На женщину же правоохранители завели уголовное дело о подделке документов.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии закрыли заведение общественного питания, персонал которого состоял из нелегальных мигрантов.

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