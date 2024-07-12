Выжгли ребёнку лицо: гастарбайтеры истязали детей в подпольном медресе Уфы

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Подпольное медресе обнаружили силовики в башкирской столице, сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, владельцами нелегальных религиозных учреждений для мальчиков были двое выходцев из Республики Таджикистан. У подельников занимались 16 детей, которых гастарбайтеры регулярно избивали.
Учеников на время занятий возили по съёмным квартирам — нужно это было, чтобы соседи не пожаловались на крики. Один из воспитанников сумел сбежать от истязателей и обратиться за помощью к прохожим. Ночью 12 июля была проведена операция по задержанию преступников.
Ряд инсайдерских Telegram-каналов утверждают, что в качестве «методов воспитания» обвиняемые клеймили детей железом и даже выжгли лицо самому младшему ученику — четырёхлетнему мальчику.
Напомним, аналогичный скандал разразился в Башкирии в 2023 году. В здании уфимской мечети «Мадина» в нечеловеческих условиях держали и избивали несовершеннолетних.