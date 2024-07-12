Выжгли ребёнку лицо: гастарбайтеры истязали детей в подпольном медресе Уфы

Учеников на время занятий возили по съёмным квартирам — нужно это было, чтобы соседи не пожаловались на крики. Один из воспитанников сумел сбежать от истязателей и обратиться за помощью к прохожим. Ночью 12 июля была проведена операция по задержанию преступников.