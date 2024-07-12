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В Уфе накрыли нелегальное медресе-тюрьму

Выжгли ребёнку лицо: гастарбайтеры истязали детей в подпольном медресе Уфы

12 июля 2024, 10:24
Фото: 1MI

В Уфе накрыли нелегальное медресе-тюрьму

Самой младшей жертве мучителей было четыре года, сообщает СК Башкирии.
Сюжет
Дети

Подпольное медресе обнаружили силовики в башкирской столице, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, владельцами нелегальных религиозных учреждений для мальчиков были двое выходцев из Республики Таджикистан. У подельников занимались 16 детей, которых гастарбайтеры регулярно избивали.

Учеников на время занятий возили по съёмным квартирам — нужно это было, чтобы соседи не пожаловались на крики. Один из воспитанников сумел сбежать от истязателей и обратиться за помощью к прохожим. Ночью 12 июля была проведена операция по задержанию преступников.

Ряд инсайдерских Telegram-каналов утверждают, что в качестве «методов воспитания» обвиняемые клеймили детей железом и даже выжгли лицо самому младшему ученику — четырёхлетнему мальчику.

Напомним, аналогичный скандал разразился в Башкирии в 2023 году. В здании уфимской мечети «Мадина» в нечеловеческих условиях держали и избивали несовершеннолетних.

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