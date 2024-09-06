Мужчина без паспорта 30 лет прожил в Башкирии

Бывшего военнослужащего советской армии пришлось судить за нарушение правил въезда в РФ. Как выяснилось, на территории страны он проживает с начала 90-х годов минувшего века. Паспорт гражданина СССР при этом мужчина давно потерял. Судя по всему, правонарушитель является уроженцем одной из республик, входивших в Советский Союз и позже отделившихся.