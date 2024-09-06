Мужчина без паспорта 30 лет прожил в Башкирии

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Бывшего военнослужащего советской армии пришлось судить за нарушение правил въезда в РФ. Как выяснилось, на территории страны он проживает с начала 90-х годов минувшего века. Паспорт гражданина СССР при этом мужчина давно потерял. Судя по всему, правонарушитель является уроженцем одной из республик, входивших в Советский Союз и позже отделившихся.
Суду также стало известно, что живёт мужчина в России не один — с ним на территории страны пребывают его несовершеннолетние дети и супруга.
Учитывая специфические обстоятельства пребывания «иностранца» в РФ, наличие рождённых в стране детей и отсутствия какой-либо угрозы с его стороны, выдворять правонарушителя не стали. Тем не менее, мужине назначили 160 часов обязательных работ.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе будут судить бывшего инспектора по миграции — «оборотень в погонах» попался на крупной взятке.