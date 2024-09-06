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Published Сегодня, 16:47

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Мужчина без паспорта 30 лет прожил в Башкирии

Мужчина без паспорта 30 лет прожил в Башкирии

6 сентября 2024, 16:47
Фото: 1MI
С удивительным случаем столкнулись служители Фемиды в Мелеузовском районном суде Республики Башкортостан, гласит сообщение на сайте государственного органа.

Бывшего военнослужащего советской армии пришлось судить за нарушение правил въезда в РФ. Как выяснилось, на территории страны он проживает с начала 90-х годов минувшего века. Паспорт гражданина СССР при этом мужчина давно потерял. Судя по всему, правонарушитель является уроженцем одной из республик, входивших в Советский Союз и позже отделившихся.

Суду также стало известно, что живёт мужчина в России не один — с ним на территории страны пребывают его несовершеннолетние дети и супруга.

Учитывая специфические обстоятельства пребывания «иностранца» в РФ, наличие рождённых в стране детей и отсутствия какой-либо угрозы с его стороны, выдворять правонарушителя не стали. Тем не менее, мужине назначили 160 часов обязательных работ.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе будут судить бывшего инспектора по миграции — «оборотень в погонах» попался на крупной взятке.

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