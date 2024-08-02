Ни тени раскаяния: кадры суда над стрелком-гастарбайтером в Башкирии

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Иностранец, устроивший стрельбу в Кумертау, пробудет под стражей до 30 сентября. Об этом сообщает прокуратура Башкортостана.
Напомним, на 34-летнего мужчину завели дело о покушении на убийство. В ходе перепалки с местным жителем преступник попытался выстрелить оппоненту в голову, однако пуля задела лишь ухо потерпевшего.
Надзорное ведомство опубликовало кадры из зала суда. На записи можно услышать, как обвиняемый по пути на заседание бросает надменную реплику в сторону оппонента, написавшего на него заявление.
— О, и потерпевшая сторона пришла! — не удержался подсудимый от едкого высказывания.
Как сообщили в Следственном комитете, инцидентом заинтересовался и председатель ведомства Александр Бастрыкин. Ему уже подготовили соответствующий доклад.
Инсайдеры в Telegram-каналах ранее озвучивали собственные версии конфликта, из-за которого разразился скандал. Гражданин Азербайджана якобы похитил машину у некой девушки — та, в свою очередь, обратилась к правоохранителям. Выместить обиду мужчина решил на молодого человека потерпевшей. Общественные активисты утверждали, что от выходок негодяя местные жители страдают уже продолжительное время.
Источники Mkset сообщали, что мигрант находится в России с крайне сомнительными основаниями, однако не выдворяли его из-за детей, рождённых на территории страны. Впрочем, как и предполагал собеседник издания, от СИЗО факт наличия семьи его не спас.