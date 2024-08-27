Резиновая квартира в Уфе вместила 50 гастарбайтеров

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Мировой судья судебного участка №4 по Кировскому району города Уфы во вторник, 27 августа, рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, который стал обвиняемым по статье 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Ситуация произошла в период с ноября 2023 года по май 2024 года.
Как выяснилось, мужчина использовал услуги Регионального государственного автономного учреждения МФЦ и портал «Госуслуги» для подачи заявлений о регистрации более 50 иностранных граждан. Однако, ни один из них не планировал фактически проживать в указанном жилом помещении, а сам обвиняемый не имел намерения предоставить его для проживания.
Судебное разбирательство выявило все детали этого необычного дела. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел все обстоятельства и назначил ему наказание: штраф в ₽120 000 должен быть уплачен в доход государства.