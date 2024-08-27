Резиновая квартира в Уфе вместила 50 гастарбайтеров

Как выяснилось, мужчина использовал услуги Регионального государственного автономного учреждения МФЦ и портал «Госуслуги» для подачи заявлений о регистрации более 50 иностранных граждан. Однако, ни один из них не планировал фактически проживать в указанном жилом помещении, а сам обвиняемый не имел намерения предоставить его для проживания.