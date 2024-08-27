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Резиновая квартира в Уфе вместила 50 гастарбайтеров

Резиновая квартира в Уфе вместила 50 гастарбайтеров

27 августа 2024, 08:49
Фото: 1MI
Уфимец понес наказание за массовую фиктивную постановку на учет иностранных граждан, сообщает пресс-служба судов РБ.

Мировой судья судебного участка №4 по Кировскому району города Уфы во вторник, 27 августа, рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего мужчины, который стал обвиняемым по статье 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Ситуация произошла в период с ноября 2023 года по май 2024 года.

Как выяснилось, мужчина использовал услуги Регионального государственного автономного учреждения МФЦ и портал «Госуслуги» для подачи заявлений о регистрации более 50 иностранных граждан. Однако, ни один из них не планировал фактически проживать в указанном жилом помещении, а сам обвиняемый не имел намерения предоставить его для проживания.

Судебное разбирательство выявило все детали этого необычного дела. Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел все обстоятельства и назначил ему наказание: штраф в ₽120 000 должен быть уплачен в доход государства.

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