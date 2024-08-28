Таксисты-нелегалы оккупировали стоянку в Уфе

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 19:42
Updated Сегодня, 19:42
Жительница Уфы пожаловалась уфимской администрации на засилье нелегально работающих таксистов-междугородников в районе «Центрального рынка». Со слов уфимки, недобросовестные водители заняли парковку перед домом по улице 50-летия Октября, 50.
— Заставили всю парковку своими микроавтобусами. Целыми днями стоят, — пояснила горожанка.
Как уфимка сделала вывод, что автолюбители работают нелегально, жительница не пояснила. Между тем горожанка также добавила, якобы со своей проблемой она обращалась в Госавтоинспекцию, однако там никакой реакции не последовало.
На момент публикации власти города не успели отреагировать на обращение жительницы города. Отметим, что на этом участке улицы действительно практически ежедневно можно увидеть толпы людей с чемоданами, судя по всему, возвращающихся из далёких поездок.
Ранее до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дошла жалоба об ужасном состоянии дорог в Башкирии.