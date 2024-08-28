mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:51

Published Сегодня, 18:51

Modified Сегодня, 19:42

Updated Сегодня, 19:42

Таксисты-нелегалы оккупировали стоянку в Уфе

Таксисты-нелегалы оккупировали стоянку в Уфе

28 августа 2024, 18:51
Фото: Изображение Midjourney
Мэрию города попросили навести порядок на парковке.

Жительница Уфы пожаловалась уфимской администрации на засилье нелегально работающих таксистов-междугородников в районе «Центрального рынка». Со слов уфимки, недобросовестные водители заняли парковку перед домом по улице 50-летия Октября, 50.

— Заставили всю парковку своими микроавтобусами. Целыми днями стоят, — пояснила горожанка.

Как уфимка сделала вывод, что автолюбители работают нелегально, жительница не пояснила. Между тем горожанка также добавила, якобы со своей проблемой она обращалась в Госавтоинспекцию, однако там никакой реакции не последовало.

На момент публикации власти города не успели отреагировать на обращение жительницы города. Отметим, что на этом участке улицы действительно практически ежедневно можно увидеть толпы людей с чемоданами, судя по всему, возвращающихся из далёких поездок.

Фото: Telegram
Бастрыкину пожаловались на дороги в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина дошла жалоба об ужасном состоянии дорог в Башкирии.

Читайте также:
Кладбище «полицейских» создали в Уфе«Шофер, неси валидол!»: какие сюрпризы для автомобилистов таит осень`2024В Уфе станет меньше пробок
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Дороги#Чиновники#Жалобы#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Госавтоинспекция#Такси#Жалоба#Нелегалы#Гастарбайтеры#Городские власти#Стоянка#Муниципалитет#Незаконная деятельность#Курск#Курская область#Жительница
Подпишитесь
«Шофер, неси валидол!»: какие сюрпризы для автомобилистов таит осень`2024
Сегодня, 15:13
Видео. Пьяный «шашечник» протаранил автобус в Уфе
Сегодня, 19:53
«Бьёт — значит любит»: жена мужа-тирана из Башкирии вступилась за него на шоу
Сегодня, 19:42
Депутат из Башкирии ушёл в штурмовики
Сегодня, 19:58
Хабиров подарил земли челябинскому предприятию
Сегодня, 18:45