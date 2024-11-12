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2024
Звезда кино снялся в фильме про Уфу
12 ноября, 02:31
Секс-символ кино едет в Уфу
10 сентября, 12:49
Антиабортный фильм покажут школьникам Башкирии
16 августа, 04:56
Запрет абортов предложили в Башкирии
15 августа, 09:03
Уфимский боец СВО стал героем фильма
Кинокартину о военнослужащем депутате из Башкирии собираются закончить осенью, рассказали Mkset в региональном парламенте.
30 июля, 07:58
Закулисье Уфимского хосписа увидят все желающие
Уфимский хоспис, отмечает свой первый год работы, за это время более тысячи людей получили помощь в стационаре, а выездная служба охватила еще больше подопечных, сообщает телеканал БСТ.
11 июля, 15:07
Забытые гении и бунтарки: 5 фильмов о женщинах, бросивших вызов судьбе
31 мая, 14:26
5 эпических фильмов о Великой Победе, которые стоит посмотреть каждому
9 мая, 05:23
Точный прогноз или просто совпадение? «Симпсоны» предсказывают ядерный взрыв
8 мая, 12:45
Взрывные новинки проката: что покажут кинотеатры Уфы в мае 2024 года
4 мая, 06:27
Топ-5 турецких сериалов на майские праздники, если вы никуда не уехали
27 апреля, 14:34
4 весенние киноновинки: обзор самых ожидаемых фильмов сезона
24 апреля, 15:25
Уфимцы дождались вторую часть «Дюны»
7 марта, 17:20
2021
Земфира написала музыку к короткометражному фильму Ренаты Литвиновой для Gucci
3 июня 2021, 08:32
В Уфе перекроют улицу из-за съемок фильма «Дневник поэта»
14 мая 2021, 04:17
В Уфе временно ограничат движение по улице Ленина из-за съемок фильма
29 марта 2021, 08:11
Киностудия «Башкортостан» снимет фильм про лишившегося ног Рустама Набиева
29 марта 2021, 03:23
2020
В Уфе перероют Бельский мост из-за съемок фильма
21 октября 2020, 13:24
Ксения Собчак выпустила фильм о Куштау
26 августа 2020, 15:47
Журналист Алексей Пивоваров снимает фильм о Куштау
21 августа 2020, 04:26

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