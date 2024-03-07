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Уфимцы дождались вторую часть «Дюны»

Уфимцы дождались вторую часть «Дюны»

7 марта 2024, 17:20
Фото: 1MI
В кинотеатрах Уфы начали показывать фильм «Дюна: вторая часть». У картины возрастное ограничение в 16+. Режиссером выступил Дени Вильнев.

Премьера состоялась на этой неделе, но в общемировой прокат фильм вышел 6 февраля. Посмотреть в столице РБ картину можно в кинотеатрах «Киномакс», «Синема 5» и «Мегаполис». Продолжительность сеанса составит почти три часа, а билеты продают от 240 рублей.

«Дюна: вторая часть» считается одной из самых долгожданных премьер этого года. Жители Уфы пишут в социальных сетях, как ждали возвращения на экраны научно-фантастической истории о Поле Атрейдесе. Главную роль в картине исполняет Тимоти Шаламе. Также в фильме участвуют Зендея, Джош Бролин и Хавьер Бардем.

«Литературная основа позволяет, бюджет окупится, дайте нам продолжение банкета. Первая часть фильма вызвала множество негативных откликов. Но, люди, у которых голова формой как крутое яйцо, объяснили нам, что у литературы и кинематографа разные языки», — пишут критики в комментариях под обсуждениями фильма.

Кинолюбители заявили, что выпуск откладывался из-за забастовки сценаристов в Голливуде. Первые зрители уже заявили, что ждут продолжения после второго фильма.

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#Культура#Уфа#Кино#Фильм#Марина Шорина#Кинотеатр
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