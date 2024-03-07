Уфимцы дождались вторую часть «Дюны»

Премьера состоялась на этой неделе, но в общемировой прокат фильм вышел 6 февраля. Посмотреть в столице РБ картину можно в кинотеатрах «Киномакс», «Синема 5» и «Мегаполис». Продолжительность сеанса составит почти три часа, а билеты продают от 240 рублей.