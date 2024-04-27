Топ-5 турецких сериалов на майские праздники, если вы никуда не уехали

Ферит — красавец и ловелас, который вырос в роскошной обстановке и привык к беззаботной жизни, полной вечеринок и новых знакомств. Его беспечное поведение огорчает дедушку, успешного бизнесмена Халиса Агу, который ценит труд и заслуги. Когда полиция обращается к Фериту, Халис Агу решает взять ситуацию под контроль и найти ему достойную невесту из родного города. Так появляется Сейран, серьезная и привлекательная девушка, которая может изменить жизнь ветреного Ферита и направить его на правильный путь.



В сериале ярко и подробно изображены аспекты патриархального общества, такие как угрозы насилия со стороны членов семьи, физическое насилие и всеобъемлющий страх перед мужчиной или отцом при любом проявлении непослушания. Эти сцены, хоть и ужасные, отразили реальность жизни, но показываю совсем другую Турцию, отличную от тех, что были показаны в других популярных сериалах.