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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Что посмотреть в кинотеатрах?

4 весенние киноновинки: обзор самых ожидаемых фильмов сезона

24 апреля 2024, 15:25
Фото: Изображение Midjourney
Что посмотреть в кинотеатрах?
От эротической драмы до философского спора. Погрузитесь в мир страсти, интеллектуальных дебатов и незабываемых кинематографических впечатлений. Читайте обзор и выбирайте свои фильмы для просмотра

Эротическая драма Луки Гуаданьино «Претенденты»

Фильм о теннисе, в котором Зендея играет главную женскую роль. В основе сюжета история о любовном треугольнике между талантливой теннисисткой Ташей Дункан, ее мужем Артом и его конкурентом Патриком.

Таша, имеющая травмированное колено, становится тренером своего мужа Арта, который готовится к важному теннисному турниру. Однако, его главным соперником оказывается Патрик, бывший друг Арта и бывший любовник главной героини. Это добавляет пикантности и напряжения в их отношения, ведь в прошлом у них был роман.

Кинолента получил высокую оценку на сайте Rotten Tomatoes, имея 95% положительных отзывов от 94 рецензентов. Критики восхваляют фильм за его электризующую и безумно привлекательную атмосферу. Он описывается как один из самых сексуальных фильмов в истории, который ярко и эмоционально передает сложные отношения главных героев.

  • Дата выхода: 26 апреля 2024 года.
«Претенденты»«Претенденты»
«Претенденты»
Фото: Кинопоиск

Спор о Боге в кинокартине Мэтта Брауна

«По Фрейду» — это драма, которая рассказывает о встрече знаменитого основателя психоанализа Зигмунда Фрейда с писателем-теологом и автором «Хроник Нарнии» Клайвом Стейплзом Льюисом накануне Второй мировой войны. Главную роль сыграл известный актер Энтони Хопкинс.

Фильм основан на пьесе Mark St. Germain под названием Freud's Last Session. В картине переплетаются жизни Фрейда и Льюисом на тему существования Бога. Встреча происходит в Лондоне, куда Фрейд прибыл из Вены вскоре после вторжения нацистских войск. Спор между двумя гениями касается концепции Бога и столкновения между Богом и Сатаной.

Режиссером фильма стал Мэтт Браун, который ранее работал над фильмом «Человек, который познал бесконечность». «По Фрейду» представляет собой интересное кинематографическое произведение, основанное на философских дебатах и личных отношениях двух выдающихся личностей.

  • Дата выхода: 21 марта 2024 года.
  • Оценка на Кинопоиске: 6,4
«По Фрейду»«По Фрейду»
«По Фрейду»
Фото: Кинопоиск

Падение империи: глубокий взгляд на гражданскую войну и моральные дилеммы

«Падение империи» — голливудская премьера, которая вызвала много шума из-за своего сюжета о гражданской войне в США. Режиссер и сценарист Алекс Гарленд создал захватывающую и напряженную картину, которая не только показывает жестокость войны, но и задумывает о моральных дилеммах и ценностях человеческой сущности.

В центре сюжета — группа журналистов и фотокорреспондентов, отправляющихся в самое сердце сражений, чтобы запечатлеть их на пленку. Главные герои, такие как Ли, Джесси и другие, сталкиваются с опасностями и неприятными открытиями по пути к своей цели — сделать эксклюзивное интервью с президентом. Однако, по мере развития их путешествия, они сталкиваются не только с жестокостью войны, но и с моральными дилеммами, сложными решениями и потрясающими открытиями о себе и о мире вокруг них.

Актерский состав, включая Кирстен Данст, Вагнера Моура, Стивена МакКинли Хендерсона и Кейли Спейни отлично справляются с ролями. А вот сама кинокартина вызвала споры.

  • Дата выхода: 21 марта 2024 года.
  • Оценка на Кинопоиске: 7,2

«Артур, ты король!»: трогательное приключение Марка Уолберга и собаки

«Артур, ты король!» — история, основанная на автобиографическом бестселлере Михаэля Линднорда «Артур: собака, которая пересекла джунгли, чтобы найти дом». Главные герои, как человек, так и собака, сталкиваются с трудностями и ищут свое место в мире, обнаруживая взаимную поддержку и понимание друг у друга.

Фильм также поражает зрителей захватывающими приключенческими сценами, динамичным сюжетом и великолепными съемками в тропических джунглях Доминиканской Республики. Режиссер Саймон Селлас Джонс создал атмосферу, которая делает фильм более правдоподобным и захватывающим.

  • Дата выхода: 4 апреля 2024 года.
  • Оценка на Кинопоиске: 8,0
«Артур, ты король!»«Артур, ты король!»
«Артур, ты король!»
Фото: Кинопоиск
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