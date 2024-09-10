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Секс-символ кино едет в Уфу

Секс-символ кино едет в Уфу

10 сентября 2024, 12:49
Фото: Наталья Бурухина
Петр Федоров и Ирина Старшенбаум вместе отправятся в нежданное путешествие из Москвы в Уфу, чтобы сыграть главные роли в романтическом роуд-муви «Туда» (12+), сообщает пресс-служба фильма.

Фильм расскажет о том, как два незнакомых человека — оптимистичная Вера (Ирина Старшенбаум) и молчаливый Вадим (Петр Федоров) — встречаются в такси и превращают обычную поездку в дорожное приключение длиной 1500 километров.

Автор сценария и режиссер Иван Петухов подчеркивает: «Все, что они встречают, наводит их на мысли о том, что жизнь, наверное, чуточку лучше, светлее, чем им обоим кажется».

Съемки фильма проходят в разных городах России: Владимир, Нижний Новгород, Казань, Москва, Уфа. Каждый город привносит свою неповторимую атмосферу в историю Веры и Вадима. Ожидается также участие известных актеров — Алексея Серебрякова, Евгении Добровольской, Ингрид Олеринской и Антона Филипенко.

Премьера «Туда» (12+) запланирована на 2025 год.

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