Секс-символ кино едет в Уфу

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Фильм расскажет о том, как два незнакомых человека — оптимистичная Вера (Ирина Старшенбаум) и молчаливый Вадим (Петр Федоров) — встречаются в такси и превращают обычную поездку в дорожное приключение длиной 1500 километров.
Автор сценария и режиссер Иван Петухов подчеркивает: «Все, что они встречают, наводит их на мысли о том, что жизнь, наверное, чуточку лучше, светлее, чем им обоим кажется».
Съемки фильма проходят в разных городах России: Владимир, Нижний Новгород, Казань, Москва, Уфа. Каждый город привносит свою неповторимую атмосферу в историю Веры и Вадима. Ожидается также участие известных актеров — Алексея Серебрякова, Евгении Добровольской, Ингрид Олеринской и Антона Филипенко.
Премьера «Туда» (12+) запланирована на 2025 год.