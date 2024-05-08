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Posted Сегодня, 12:45

Published Сегодня, 12:45

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

«Симпсоны» предсказывают будущее

Точный прогноз или просто совпадение? «Симпсоны» предсказывают ядерный взрыв

8 мая 2024, 12:45
Фото: Изображение Midjourney
«Симпсоны» предсказывают будущее
Мы все знаем Симпсонов, верно? Это буквально самый продолжительный мультсериал в мире. Но за сатирой, хаосом и неблагополучной семьей с их сумасшедшими приключениями скрываются страшные предсказания.

В интернете распространяется коллаж, состоящий из изменённых кадров известного мультсериала «Симпсоны», который якобы предсказывает ряд глобальных событий на 2024 год, включая войну в Украине, смерть президента США Джо Байдена и ядерный взрыв.

Однако исполнительный продюсер шоу Мэтт Сельман заявил агентству Reuters, что все эти «предсказания» являются подделками. Коллаж включает шесть изображений, три из которых представляют собой фальшивые предсказания.

Например, одно изображение показывает надгробие с именем Джо Байдена и датой 2024 год, но на самом деле это фотомонтаж, основанный на кадре из эпизода 2010 года, где надпись на надгробии была совсем другой.

Другое изображение из коллажа изображает солдата в украинской униформе, указывающего на карикатурное изображение Владимира Путина, с Гомером Симпсоном в фоне, машущим украинским флагом. Это изображение также является монтажом, составленным из разных эпизодов мультсериала, и никогда не представлялось в оригинальном виде.

Мэтт Сельман подчеркнул, что все вирусные предсказания в «Симпсонах» являются ложными и созданы не связанными с шоу лицами, которые используют изображения из мультсериала для распространения фейковых новостей.

Какие предсказания уже сбылись?Какие предсказания уже сбылись?
Какие предсказания уже сбылись?
Фото: Изображение Midjourney

Какие предсказания уже сбылись?

  1. Выборы президента США: В 2000 году в эпизоде «Будущее-неделя» было показано, что Лиза Симпсон стала президентом США после Трампа. В 2016 году Трамп действительно выиграл выборы.
  2. Экономический кризис в Греции: в эпизоде «Политические неумехи с Гомером Симпсоном» в бегущей строке новостей указано, что Европа выставила Грецию на eBay. Это предсказание сбылось с тяжелым экономическим кризисом в Греции.
  3. Эпидемия Эбола: В 1998 году в эпизоде «Симпсон на флоте» была упомянута лихорадка Эбола. В 2014 году эпидемия Эбола стала массовой.
  4. Травма Неймара на Кубке мира: в эпизоде «Вам не обязательно жить, как рефери» показано, что футболист получит травму позвоночника во время матча. Это предсказание сбылось, когда Неймар получил травму на Кубке мира в 2014 году.
  5. Общение по FaceTime: В 1995 году в эпизоде «Свдьба Лизы» было показано общение по видеосвязи со стационарного телефона. В 2010 году появилась технология видеозвонков FaceTime на смартфонах.
  6. Атака на башни-близнецы: В 1997 году в эпизоде «Нью-Йорк против Гомера Симпсона» Барт стоит рядом с журналом с рекламой билетов за $9 на фоне башен-близнецов. В 2001 году произошла теракт на башни-близнецы.
  7. Появление неизвестного вируса из Китая: В 1993 году в эпизоде «Мардж в цепях» было показано, как вирус попадает в Спрингфилд из Китая. В 2020 году произошло распространение коронавируса из Китая.
  8. Выход новых фильмов: В 2009 году в эпизоде «Гомер — громадина» было показано, что выход седьмого эпизода Звездных войн и третьей части Элвина и бурундуков произойдет в один день. В 2015 году вышла четвертая часть Элвина и бурундуков вместе с седьмым эпизодом Звездных войн.
Самые опасные прогнозы на 2024 годСамые опасные прогнозы на 2024 год
Самые опасные прогнозы на 2024 год
Фото: Изображение Midjourney

Самые опасные прогнозы на 2024 год

  • Завоевание Марса: в 27 сезоне Лиза узнает, что правительство ищет добровольцев, которые готовы переехать на Марс. Она и ее семья решают отправиться на другую планету, где они становятся первыми обитателями на другой планете. В конце серии, Мардж и Лиза живут на Марсе в 2051 году. Это напоминает планы Илона Маска по колонизации Красной Планеты.
  • Переводчик для младенцев: в серии 3 сезона Гомер встречает своего сводного брата, который изобретает устройство, способное переводить плач младенцев на понятную речь. Возможно ли создать такое устройство в реальной жизни? Компания Zoundream утверждает, что разработала устройство, использующее искусственный интеллект для определения потребностей младенцев, когда они плачут. Возможно, такие устройства появятся уже к 2024 году.
  • Виртуальная еда: в одной из серий герои используют виртуальные очки, чтобы попробовать цифровую еду. Компания AeroBanquets RMX уже предлагает клиентам уникальный опыт виртуальной реальности в еде, сочетая традиционную французскую кухню с новейшими технологиями.
  • Перехват роботов: в 23 сезоне Гомер теряет работу из-за того, что его работодатель заменяет всех сотрудников на роботов. Сегодня ИИ уже заменяют людей в некоторых профессиях.
  • Летающие автомобили будущего: в одном из эпизодов «Симпсонов» показали, как Гомер и Барт на своих летающих автомобилях передвигаются по улицам. В 2024 году компания Samson Sky планирует начать поставки своего летающего автомобиля с переключаемым ножом, который находился в разработке 14 лет.
Первая женщина-президент США и Третья мировая война в «Симпсонов»Первая женщина-президент США и Третья мировая война в «Симпсонов»
Первая женщина-президент США и Третья мировая война в «Симпсонов»
Фото: Изображение Midjourney
  • Технология голограмм: Барт получает голограммное сообщение о концерте. Сейчас уже существует технология голограмм Dreamoc HD3, которая может отображать трехмерное изображение кого угодно из любой точки мира. Вопрос в том, станет ли это обычным явлением в будущем.
  • Президентство Иванки Трамп: в одной из серий Гомер носит значок с надписью «Иванка 2028», намекая на возможность того, что дочь бывшего президента США Дональда Трампа, Иванка Трамп, может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.
  • Управление разумом с помощью музыки: музыкальный продюсер создает бойз-бэнд, который подсознательно контролирует сознание слушателей, передавая подсознательное послание. Также упоминается использование развлечений как формы пропаганды во время Второй мировой войны.
  • Третья мировая война: Гомер Симпсон разыгрывает свою семью страхами Третьей мировой войны, будя их и просив броситься в убежище от радиоактивных осадков.
  • Экономический коллапс: в эпизоде «БАРТ в будущее» упоминается экономический коллапс, произошедший во время президентства Дональда Трампа.
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