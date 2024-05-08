Точный прогноз или просто совпадение? «Симпсоны» предсказывают ядерный взрыв

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
В интернете распространяется коллаж, состоящий из изменённых кадров известного мультсериала «Симпсоны», который якобы предсказывает ряд глобальных событий на 2024 год, включая войну в Украине, смерть президента США Джо Байдена и ядерный взрыв.
Однако исполнительный продюсер шоу Мэтт Сельман заявил агентству Reuters, что все эти «предсказания» являются подделками. Коллаж включает шесть изображений, три из которых представляют собой фальшивые предсказания.
Например, одно изображение показывает надгробие с именем Джо Байдена и датой 2024 год, но на самом деле это фотомонтаж, основанный на кадре из эпизода 2010 года, где надпись на надгробии была совсем другой.
Другое изображение из коллажа изображает солдата в украинской униформе, указывающего на карикатурное изображение Владимира Путина, с Гомером Симпсоном в фоне, машущим украинским флагом. Это изображение также является монтажом, составленным из разных эпизодов мультсериала, и никогда не представлялось в оригинальном виде.
Мэтт Сельман подчеркнул, что все вирусные предсказания в «Симпсонах» являются ложными и созданы не связанными с шоу лицами, которые используют изображения из мультсериала для распространения фейковых новостей.