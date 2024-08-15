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Запрет абортов предложили в Башкирии

Запрет абортов предложили в Башкирии

15 августа 2024, 09:03
Фото: Уфимская епархия
В Уфе состоялся закрытый показ фильма «Мамино письмо», посвященного защите жизни детей до рождения, сообщает продюсер картины Борис Корчевников.

В четверг, 14 августа 2024 года, в уютном зале кинотеатра «Родина» в Уфе прошел закрытый показ фильма «Мамино письмо». Эта лента, созданная для того, чтобы поднять актуальные вопросы о незапланированной беременности и ее последствиях, привлекла внимание не только зрителей, но и представителей духовенства и власти. Продюсером картины выступил Борис Корчевников — известный телеведущий и руководитель телеканала «СПАС», который в своем обращении к журналистам отметил: «Это фильм о войне, которая идет в тылу. И она еще более страшная, чем то, что происходит на передовой».

Сюжет картины рассказывает историю матери и дочери, оказавшихся перед сложным выбором: прервать беременность или сохранить жизнь ребенку.

На мероприятии присутствовал митрополит Уфимский и Башкортостанский НИКОН и руководители социальных отделов епархий Башкортостанской митрополии. Митрополит подчеркнул необходимость запрета абортов на территории Башкирии, заявив о том, что эта инициатива должна быть поддержана всеми слоями общества.

Каринэ Хабирова, супруга главы Республики Башкортостан, также высказалась по этому поводу.

— Почему мы иногда позволяем себе ставить себя на место Бога? Почему мы так осуждаем убийство людей или детей, но аборт воспринимаем как норму? , — комментирует Каринэ Хабирова фильм.
Фото: Vk.ru/Каринэ Хабирова

Эти слова стали отражением общего настроения участников показа — желание разобраться в сложной теме выбора жизни стало центральной темой обсуждения.

Ранее при показе фильма в других регионах вице-спикер Государственной думы РФ Анна Кузнецова рассказала мнение Отца Федора (председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства) о фильме.

— Отец Федор добавил к обсуждению мысль о том, что «заговор молчания надо прервать». С его точки зрения, общество должно больше говорить о счастье материнства и тех трудностях выбора, с которыми сталкиваются будущие родители, — рассказывает Анна Кузнецова.
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