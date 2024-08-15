Запрет абортов предложили в Башкирии

В четверг, 14 августа 2024 года, в уютном зале кинотеатра «Родина» в Уфе прошел закрытый показ фильма «Мамино письмо». Эта лента, созданная для того, чтобы поднять актуальные вопросы о незапланированной беременности и ее последствиях, привлекла внимание не только зрителей, но и представителей духовенства и власти. Продюсером картины выступил Борис Корчевников — известный телеведущий и руководитель телеканала «СПАС», который в своем обращении к журналистам отметил: «Это фильм о войне, которая идет в тылу. И она еще более страшная, чем то, что происходит на передовой».