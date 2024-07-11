Уфимцам покажут закулисье Уфимского хосписа

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В течение последнего года Уфимский хоспис стал неотъемлемой частью здравоохранения региона, предоставляя паллиативную помощь детям и взрослым в трудные моменты их жизни. Более тысячи людей уже нашли утешение и заботу в стенах стационара, а выездная служба продолжает охватывать все больше нуждающихся.
Телеканал БСТ представил обширную программу, посвященную жизни в Уфимском хосписе, где авторы сделали акцент на повседневной жизни подопечных и работников этого уникального учреждения. Зрители смогут узнать, как функционирует хоспис, кто там работает и какие вызовы им приходится преодолевать каждый день.
За прошедший год в Уфимском хосписе была оказана помощь 1082 человекам, среди которых 233 несовершеннолетних подопечных. Работники центра совершили более 3600 выездов на дом, чтобы принести облегчение и поддержку тем, кто нуждается в этом больше всего.
13 июля в 19.00 на телеканале БСТ состоится премьера программы, рассказывающей о первом годе жизни Уфимского хосписа.