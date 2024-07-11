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Published Сегодня, 15:07

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Updated Сегодня, 15:09

Уфимцам покажут закулисье Уфимского хосписа

Уфимцам покажут закулисье Уфимского хосписа

11 июля 2024, 15:07
Фото: Пресс — служба главы РБ
Уфимский хоспис, отмечает свой первый год работы, за это время более тысячи людей получили помощь в стационаре, а выездная служба охватила еще больше подопечных, сообщает телеканал БСТ.

В течение последнего года Уфимский хоспис стал неотъемлемой частью здравоохранения региона, предоставляя паллиативную помощь детям и взрослым в трудные моменты их жизни. Более тысячи людей уже нашли утешение и заботу в стенах стационара, а выездная служба продолжает охватывать все больше нуждающихся.

Телеканал БСТ представил обширную программу, посвященную жизни в Уфимском хосписе, где авторы сделали акцент на повседневной жизни подопечных и работников этого уникального учреждения. Зрители смогут узнать, как функционирует хоспис, кто там работает и какие вызовы им приходится преодолевать каждый день.

За прошедший год в Уфимском хосписе была оказана помощь 1082 человекам, среди которых 233 несовершеннолетних подопечных. Работники центра совершили более 3600 выездов на дом, чтобы принести облегчение и поддержку тем, кто нуждается в этом больше всего.

13 июля в 19.00 на телеканале БСТ состоится премьера программы, рассказывающей о первом годе жизни Уфимского хосписа.

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