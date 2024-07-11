Уфимцам покажут закулисье Уфимского хосписа

За прошедший год в Уфимском хосписе была оказана помощь 1082 человекам, среди которых 233 несовершеннолетних подопечных. Работники центра совершили более 3600 выездов на дом, чтобы принести облегчение и поддержку тем, кто нуждается в этом больше всего.