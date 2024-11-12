Звезда кино снялся в фильме про Уфу

Как рассказывает артист, в этом фильме он играет типичную роль директора дома престарелых, который выполняет плохо свои обязанности, воруя выделенные средства на улучшения качества жизни постояльцев дома. Благодаря такой роли актер хочет показать зловредность ситуации современного мира и попытаться донести до каждого, что бесчестный жизненный путь может привести только к худшему исходу.