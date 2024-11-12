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Posted 12 ноября, 02:31

Published 12 ноября, 02:31

Modified 12 ноября, 02:31

Updated 12 ноября, 02:31

Звезда кино снялся в фильме про Уфу

Звезда кино снялся в фильме про Уфу

12 ноября 2024, 02:31
Фото: vk.com/wall-32478494_36063.
В съемках уфимского фильма «Последнее интервью» принял активное участие заслуженный артист России Михаил Богдасаров, стало известно от издания Today News Ufa в понедельник, 11 ноября.

Известный актер театра и кино, снимавшийся в детском киножурнале «Ералаш» (1974-2021, 0+), в сериале «Папины дочки» (2007-2013, 18+), в дебютирующем фильме «Майор гром: Чумной доктор» (2021, 12+) и в других не менее известных работах, Михаил Богдасаров снялся в фильме местного производства «Последнее Интервью» (возрастная категория не определена прокатчиком).

Как рассказывает артист, в этом фильме он играет типичную роль директора дома престарелых, который выполняет плохо свои обязанности, воруя выделенные средства на улучшения качества жизни постояльцев дома. Благодаря такой роли актер хочет показать зловредность ситуации современного мира и попытаться донести до каждого, что бесчестный жизненный путь может привести только к худшему исходу.

Киноактер также отметил, что с удовольствием приезжает в Уфу и участвует в местных проектах. На этот момент он уже поучаствовал в 5 кинопроектах.

— Для нас с сыном Уфа стала частью семенных ценностей и местом вдохновения. Приезжая в столицу Башкирии, местные жители нас встречают с огромной теплотой, а творческие ребята нравятся своими идеями, — поделился своими впечатлениями о городе Михаил Богдасаров.

Работая над картиной вместе с начинающими киноделами, актер передал свой многолетний опыт молодым творческим умам и помог им довести придуманное до конца, не оставив из-за сомнений полет фантазии на дальней полке. Также артист отметил режиссёра и сценариста Дениса Шаблия является положительным примером стойкости в создании кино.

Фото: vk.com/wall-32478494_36063

В завершении работы над кинолентой Михаил Богдасаров пожелал успехов съёмочной группе и громкой премьеры.

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