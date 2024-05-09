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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Фильмы о войне

5 эпических фильмов о Великой Победе, которые стоит посмотреть каждому

9 мая 2024, 05:23
Фото: Изображение Midjourney
Фильмы о войне
Рассказываем, какие современные фильмы о войне позволяют окунуться в атмосферу тех времен, почувствовать героизм и стойкость наших предков.

«Праведник»

Офицер Красной армии Николай Киселев, чья мужественность и смелость спасли более двухсот евреев от нацистского геноцида. Сценарий, написанный Геннадием Островским, основан на реальных событиях, происходивших во время Второй мировой войны.

Съемки проходили в Беларуси, Израиле и России, что придает фильму особую аутентичность. Актерский состав, включающий таких талантливых исполнителей, как Александр Яценко, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов и Константин Хабенский, создает атмосферу эпохи, позволяя зрителю окунуться в мир героизма и стойкости.

Фильм не содержит пошлости, мата или сцен зверств. Он работает на атмосферу и погружает зрителя в живую, дышащую историю, хоть он и длиться более трех часов.

  • Рейтинг Кинопоиска — 7,5
  • Возрастное ограничение — 12+
«Праведник»«Праведник»
«Праведник»
Фото: Кинопоиск

«По зову сердца»

Российский мини-сериал, который был выпущен в 2024 году. Сериал рассказывает о трагических событиях октября 1941 года, о жертвенном подвиге московских ополченцев — простых людей, по зову сердца пошедших защищать свой город, и практически полностью полегших в катастрофе «Вяземского котла». Картина повествует об истории битвы за Москву и Московского народного ополчения. Обычные люди, записавшиеся добровольцами, отправляются защищать свой город на поле боя. Не имея воинского опыта, они останавливают фашистские танки ценой настоящего героизма и огромной жертвы.

Режиссерами сериала были Игорь Угольников и Александр Балахонов, а съемки проходили в разных регионах России, включая Москву и Подмосковье. Сериал не только демонстрирует военные действия, но и показывает, как люди во время войны стараются сохранить человечность и моральные принципы, несмотря на жестокость и разрушения.

  • Рейтинг Кинопоиска — 7,9
  • Возрастное ограничение — 12+
«По зову сердца»«По зову сердца»
«По зову сердца»
Фото: Кинопоиск

«Нюрнберг»

Великая война оставила за собой множество трагических событий, но одно из них особенно важно — Нюрнбергский процесс. Фильм «Нюрнберг», созданный в совместном производстве России, Германии, Чехии и Великобритании, воссоздает этот исторический момент с невероятной точностью и эмоциональной силой.

Режиссер Николай Лебедев и сценарист Александр Звягинцев создали фильм, который не только погружает зрителя в атмосферу судебного процесса, но и раскрывает сложные моральные и этические вопросы, связанные с войной и преступлениями нацистов.

Актерский состав, включающий таких талантливых исполнителей, как Сергей Кемпо, Любовь Аксёнова, Евгений Ткачук, Алексей Чадов, Андрей Смоляков и Михаил Ефремов, создает неповторимую атмосферу и передает глубокие эмоции своих персонажей.

«Нюрнберг» — это не только фильм о суде, но и о людях, которые стояли за ним. Главный герой, российский адвокат, олицетворяет собой моральные принципы и справедливость, которые должны быть защищены в любых обстоятельствах.

Фильм получил высокие оценки критиков и зрителей за свою мастерскую работу, великолепную операторскую работу и актерское мастерство. Он был номинирован на премию «Оскар» в нескольких категориях и стал победителем нескольких кинофестивалей.

  • Рейтинг Кинопоиска — 6.0
  • Возрастное ограничение — 12+
«Нюрнберг»«Нюрнберг»
«Нюрнберг»
Фото: Кинопоиск

«Подрыв»

«Подрыв» — драма о героическом подвиге молодых добровольцев, отправившихся на разминирование освобожденной от немецких захватчиков Беларуси в конце Второй мировой войны. Главные герои фильма — подростки, прошедшие недельные курсы подготовки и отправившиеся на опасную миссию.

По сюжету, работа добровольцев осложняется, когда они узнают неожиданную правду. Фильм рассказывает о том, как молодые люди справляются с трудностями и опасностями, сталкивающимися на своем пути, и как они проявляют героизм и отвагу, чтобы выполнить свою миссию.

Режиссером фильма выступил Иван Павлов, который также написал сценарий вместе с Татьяной Комоновой.

  • Рейтинг Кинопоиска — 6.8
  • Возрастное ограничение — 18+
«Подрыв»«Подрыв»
«Подрыв»
Фото: Кинопоиск

«Мария. Спасти Москву»

Фильм рассказывает о событиях зимы 1941 года, когда Москва находилась под угрозой оккупации немецкими войсками. Главная героиня — дочь священника, которая стала младшим лейтенантом НКВД и отправилась за линию фронта, чтобы вывезти чудотворную икону, которая по легенде должна спасти столицу.

Съемки фильма проводились в Москве, Ростове Великом и Ярославской области. В картине задействован широкий спектр механизированной техники времен войны, таких как автомобили «ЗИС-101», Mercedes, Buick, ГАЗ М1, аутентичные немецкие мотоциклы с пулеметами и немецкий грузовик Magirus, зенитную установку с прожектором, газгольдеры и другое.

«Мария. Спасти Москву» — это драматическая история о том, как каждый человек имеет возможность стать лучше, вознестись над собой и увидеть свет. Режиссер фильма — Вера Сторожева сняла картину, которая наполнена чистыми эмоциями и показывает, что даже в самые трудные моменты можно сохранять веру и надежду.

  • Рейтинг Кинопоиска — 4,1
  • Рейтинг на Иви — 7,5
  • Возрастное ограничение — 12+
«Мария. Спасти Москву»«Мария. Спасти Москву»
«Мария. Спасти Москву»
Фото: Кинопоиск
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