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Дроны

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Октябрь
Взрывы на заводе Башкирии из-за дронов придумали на Украине
31 октября, 18:05
Аэропорт Уфы открыли после атаки БПЛА
31 октября, 17:37
Срочно. Уфу атаковали беспилотники
31 октября, 17:13
Аэропорт Казани экстренно закрыли
3 октября, 05:55
Сентябрь
Студентам доверили беспилотники в Башкирии
16 сентября, 14:30
Белорецк. Дрон над Белорецком — что это было
12 сентября, 04:58
Видео. «Отлетают как горячие пирожки»: дроноводы Башкирии показали свою работу
11 сентября, 13:30
Август
ЦУП для беспилотников задумали в Башкирии
23 августа, 14:33
Срочно. Стрельба и беспилотники в Башкирии — что надо знать
21 августа, 06:34
Датчики наведения ракет и дронов забросили в Башкирию
15 августа, 08:00
СРОЧНО. Взрыв в Башкирии — трое погибли
5 августа, 17:33
Орудия преступников отправляют на СВО из Башкирии
5 августа, 17:02
В Башкирии готовят специалистов для управления БПЛА
В регионе, создан центр где готовят специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами, сообщает Максим Забелин руководитель Администрации Главы РБ.
2 августа, 16:00
Дроны готовы собирать в Башкирии
2 августа, 09:09
Июль
Уфимцы сбили дроны из автомата Калашникова
Интересный сюжет из жизни земляков рассказал глава администрации Демского района Уфы Антон Тарасов.
29 июля, 07:41
Школьников будут учить на операторов БПЛА в Башкирии
25 июля, 08:34
Зачем школы Башкирии запасаются беспилотниками
22 июля, 08:34
Власти Башкирии заказали боевые беспилотники
16 июля, 11:05

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