Кустарные дроны собрали в Башкирии

Два специалиста из Белорецка прошли обучение и освоили технологии сборки дронов с поддержкой экспертов из Магнитогорска. За короткий срок им удалось собрать первый беспилотник благодаря совместным усилиям и финансовой поддержке местных жителей: за месяц было собрано миллион рублей. Эти средства позволили начать производство, которое станет вкладом в поддержку бойцов.