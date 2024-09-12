Кустарные дроны собрали в Башкирии

Posted 12 сентября, 04:58
Published 12 сентября, 04:58
Modified 12 сентября, 05:00
Updated 12 сентября, 05:00
Идея создания дронов принадлежит белорецкому предпринимателю Данису Яганшину, который уже давно активно участвует в помощи военнослужащим. С начала специальной военной операции Данис Саетмурдинович регулярно отправляет посылки с необходимыми вещами на Донбасс.
Два специалиста из Белорецка прошли обучение и освоили технологии сборки дронов с поддержкой экспертов из Магнитогорска. За короткий срок им удалось собрать первый беспилотник благодаря совместным усилиям и финансовой поддержке местных жителей: за месяц было собрано миллион рублей. Эти средства позволили начать производство, которое станет вкладом в поддержку бойцов.
Все собранные в Белорецке дроны будут направлены непосредственно в зону операции. Данис Яганшин сам активно вкладывает средства в этот проект и ведёт сбор средств среди населения.