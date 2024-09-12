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Posted 12 сентября, 04:58

Published 12 сентября, 04:58

Modified 12 сентября, 05:00

Updated 12 сентября, 05:00

Кустарные дроны собрали в Башкирии

Кустарные дроны собрали в Башкирии

12 сентября 2024, 04:58
Фото: Андрей Иванюта
Сюжет
Башкирия
В Белорецке успешно запущен первый дрон, собранный на средства жителей района, который назвали «Беркут», сообщает в среду, 11 сентября, глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

Идея создания дронов принадлежит белорецкому предпринимателю Данису Яганшину, который уже давно активно участвует в помощи военнослужащим. С начала специальной военной операции Данис Саетмурдинович регулярно отправляет посылки с необходимыми вещами на Донбасс.

Два специалиста из Белорецка прошли обучение и освоили технологии сборки дронов с поддержкой экспертов из Магнитогорска. За короткий срок им удалось собрать первый беспилотник благодаря совместным усилиям и финансовой поддержке местных жителей: за месяц было собрано миллион рублей. Эти средства позволили начать производство, которое станет вкладом в поддержку бойцов.

Все собранные в Белорецке дроны будут направлены непосредственно в зону операции. Данис Яганшин сам активно вкладывает средства в этот проект и ведёт сбор средств среди населения.

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