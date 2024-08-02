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Posted Сегодня, 16:00

Published Сегодня, 16:00

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

В Башкирии готовят специалистов для управления БПЛА

В Башкирии готовят специалистов для управления БПЛА

2 августа 2024, 16:00
Фото: Максим Забелин
В регионе, создан центр где готовят специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами, сообщает Максим Забелин руководитель Администрации Главы РБ.

Центр специальной и тактической подготовки операторов БПЛА имени Владлена Татарского за год своей работы уже обучил 170 специалистов. Радий Хабиров лично ознакомился с возможностями центра и процессом обучения.

Фото: Максим Забелин

Обучение проводится на современном полигоне, оснащенном всем необходимым оборудованием для получения практических навыков. Важнейшим элементом обучения является опыт, который передают инструкторы, непосредственно участвовавшие в спецоперации.

Программа подготовки весьма разнообразна: помимо управления БПЛА, включает аэроразведку, наблюдение, инженерную подготовку, умение корректировать огонь артиллерии. Особое внимание уделяется топографии, ориентированию на местности, общефизической подготовке и тактической медицине.

— На полигоне также проходят испытания дроны с башкирскими двигателями, которые уже доказали свою надежность, — сообщают в ведомстве.
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Обучение#БПЛА#Полигон#Дроны#Инструкторы#Инженерная подготовка#Ориентирование#Физическая подготовка#Башкирские двигатели
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