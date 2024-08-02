В Башкирии готовят специалистов для управления БПЛА

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Центр специальной и тактической подготовки операторов БПЛА имени Владлена Татарского за год своей работы уже обучил 170 специалистов. Радий Хабиров лично ознакомился с возможностями центра и процессом обучения.
Обучение проводится на современном полигоне, оснащенном всем необходимым оборудованием для получения практических навыков. Важнейшим элементом обучения является опыт, который передают инструкторы, непосредственно участвовавшие в спецоперации.
Программа подготовки весьма разнообразна: помимо управления БПЛА, включает аэроразведку, наблюдение, инженерную подготовку, умение корректировать огонь артиллерии. Особое внимание уделяется топографии, ориентированию на местности, общефизической подготовке и тактической медицине.
— На полигоне также проходят испытания дроны с башкирскими двигателями, которые уже доказали свою надежность, — сообщают в ведомстве.