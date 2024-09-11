«Отлетают как горячие пирожки»: дроноводы Башкирии показали свою работу

Posted 11 сентября, 13:30
Published 11 сентября, 13:30
Modified 11 сентября, 13:33
Updated 11 сентября, 13:33
На видео от Башкирского батальона, видно как дроноводы слаженно и эффективно управляют своими аппаратами, нанося удары по позициям противника.
— ВСУшники отлетают как горячие пирожки под натиском атак наших дронов, — пишут бойцы, подчеркивая высокую эффективность местной техники, разработанной и произведенной в Уфе.
Напомним, в 2024 году в 20 школах Республики Башкортостан стартовали занятия и кружки по обучению школьников навыкам управления беспилотниками.
Интересно так же отметить, что за 2023 год в Башкирии было выпущено 1 039 беспилотников, а в первой половине 2024 года этот показатель вырос до впечатляющих 1 565 единиц.