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Posted 11 сентября, 13:30

Published 11 сентября, 13:30

Modified 11 сентября, 13:33

Updated 11 сентября, 13:33

«Отлетают как горячие пирожки»: дроноводы Башкирии показали свою работу

«Отлетают как горячие пирожки»: дроноводы Башкирии показали свою работу

11 сентября 2024, 13:30
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Взлетая в небо, беспилотники из Башкортостана демонстрируют удивительные результаты своей работы, сообщает в среду, 11 сентября, Башкирский батальон имени героя России М. Шаймуратова.

На видео от Башкирского батальона, видно как дроноводы слаженно и эффективно управляют своими аппаратами, нанося удары по позициям противника.

— ВСУшники отлетают как горячие пирожки под натиском атак наших дронов, — пишут бойцы, подчеркивая высокую эффективность местной техники, разработанной и произведенной в Уфе.
Фото: 1MI.

Напомним, в 2024 году в 20 школах Республики Башкортостан стартовали занятия и кружки по обучению школьников навыкам управления беспилотниками.

Интересно так же отметить, что за 2023 год в Башкирии было выпущено 1 039 беспилотников, а в первой половине 2024 года этот показатель вырос до впечатляющих 1 565 единиц.

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