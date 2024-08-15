mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:00

Published Сегодня, 08:00

Modified Сегодня, 09:10

Updated Сегодня, 09:10

Датчики наведения ракет и дронов забросили в Башкирию

Датчики наведения ракет и дронов забросили в Башкирию

15 августа 2024, 08:00
Фото: vk.com
Жители региона теперь в панике ищут оборудование, указывающее на цели для беспилотников и авиационных атак.

Пользователи соцсетей распространяют в региональных сообществах Vk и Telegram- каналах фейковую информацию о «передатчиках для украинских дронов», разбросанных по Башкирии. К сообщениям при этом прикладывают фото якобы одной из таких находок. Авторы публикаций также подчёркивают, что поднимать и даже приближаться к «датчикам» — крайне опасно.

Ранее аналогичные публикации появились на ресурсах многих других субъектов страны. Так, фейк комментировали власти Липецка, предположившие, что таким образом некие лица пытаются посеять в обществе панику на фоне атак беспилотников.

На самом же фото изображён спутниковый коммуникатор с GPS- модулем для туристов. Стоит заметить, что разбрасываться такими — удовольствие дорогостоящее. Одна такая миниатюрная модель стоит около ₽ 50 000 в интернет-магазинах.

Башкирия выпустила 1 565 беспилотников
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что предприятия Башкирии с начала года выпустили более 1,5 тысячи беспилотных летательных средств.

Читайте также:
Орудия преступников отправляют на СВО из БашкирииДроны готовы собирать в БашкирииМобилизация в России — будет или нет
#Уфа#Стерлитамак#Конфликт#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Война#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#СВО#БПЛА#Беспилотники#Боевые действия#Дроны#Курск#Курская область
Подпишитесь
Когда в Башкирии будет тепло
Сегодня, 08:38
Видео. Уфимцы устроили потасовку в транспорте
Сегодня, 07:11
Депутаты раскритиковали стройки в Уфе
Сегодня, 05:08
Уфе придётся выживать самостоятельно
Сегодня, 07:04
Башкирия тонет в кредитах
Вчера, 10:52