Датчики наведения ракет и дронов забросили в Башкирию

Пользователи соцсетей распространяют в региональных сообществах Vk и Telegram- каналах фейковую информацию о «передатчиках для украинских дронов», разбросанных по Башкирии. К сообщениям при этом прикладывают фото якобы одной из таких находок. Авторы публикаций также подчёркивают, что поднимать и даже приближаться к «датчикам» — крайне опасно.