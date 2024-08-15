Датчики наведения ракет и дронов забросили в Башкирию

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Updated Сегодня, 09:10
Пользователи соцсетей распространяют в региональных сообществах Vk и Telegram- каналах фейковую информацию о «передатчиках для украинских дронов», разбросанных по Башкирии. К сообщениям при этом прикладывают фото якобы одной из таких находок. Авторы публикаций также подчёркивают, что поднимать и даже приближаться к «датчикам» — крайне опасно.
Ранее аналогичные публикации появились на ресурсах многих других субъектов страны. Так, фейк комментировали власти Липецка, предположившие, что таким образом некие лица пытаются посеять в обществе панику на фоне атак беспилотников.
На самом же фото изображён спутниковый коммуникатор с GPS- модулем для туристов. Стоит заметить, что разбрасываться такими — удовольствие дорогостоящее. Одна такая миниатюрная модель стоит около ₽ 50 000 в интернет-магазинах.
Ранее Mkset сообщал о том, что предприятия Башкирии с начала года выпустили более 1,5 тысячи беспилотных летательных средств.