Стрельба и беспилотники в Башкирии — что надо знать

Напомним, в селе Алкино-2 располагается военно-патриотический парк «Патриот». В прошлом населённый пункт носил статус закрытого военного городка.



Кроме того, ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Башкирии обнаружили датчики наводки дронов и ракет. Даже было приложено фото датчика БПЛА и наведения авиации. Об этом Mkset подробно рассказывал здесь.