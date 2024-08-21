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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 07:13

Updated Сегодня, 07:13

Стрельба и беспилотники в Башкирии — что надо знать

Стрельба и беспилотники в Башкирии — что надо знать

21 августа 2024, 06:34
Фото: 1MI
В ходе операции задействуют спецназ, тяжёлые машины, авиацию и БПЛА сообщили Mkset в Федеральной службе безопасности.

Антитеррористические учения пройдут в Чишминском районе Башкирии 22–23 августа. В качестве места проведения операции силовики выбрали территорию вблизи сёл Арсланово и Алкино-2.

В пресс-службе ФСБ предупредили, что в ходе учений будут слышны звуки выстрелов — будут использоваться автоматы с холостыми патронами. Кроме того, задействовать силовики намерены военную авиацию, тяжёлую бронированную технику, дроны и другие средства. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Напомним, в селе Алкино-2 располагается военно-патриотический парк «Патриот». В прошлом населённый пункт носил статус закрытого военного городка.

Кроме того, ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Башкирии обнаружили датчики наводки дронов и ракет. Даже было приложено фото датчика БПЛА и наведения авиации. Об этом Mkset подробно рассказывал здесь.

Уроженец Башкирии хотел взорвать прокуратуру
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии задержали уроженца Карачаево-Черкессии, якобы готовившегося взорвать здание прокуратуры. У мужчины нашли 2 кг взрывчатки.

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