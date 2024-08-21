Стрельба и беспилотники в Башкирии — что надо знать

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Антитеррористические учения пройдут в Чишминском районе Башкирии 22–23 августа. В качестве места проведения операции силовики выбрали территорию вблизи сёл Арсланово и Алкино-2.
В пресс-службе ФСБ предупредили, что в ходе учений будут слышны звуки выстрелов — будут использоваться автоматы с холостыми патронами. Кроме того, задействовать силовики намерены военную авиацию, тяжёлую бронированную технику, дроны и другие средства. Местных жителей просят сохранять спокойствие.
Напомним, в селе Алкино-2 располагается военно-патриотический парк «Патриот». В прошлом населённый пункт носил статус закрытого военного городка.
Кроме того, ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Башкирии обнаружили датчики наводки дронов и ракет. Даже было приложено фото датчика БПЛА и наведения авиации. Об этом Mkset подробно рассказывал здесь.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии задержали уроженца Карачаево-Черкессии, якобы готовившегося взорвать здание прокуратуры. У мужчины нашли 2 кг взрывчатки.