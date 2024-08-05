Взрыв в Башкирии — все погибли

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
Три человека погибли на территории завода ФКП «Авангард» днем в понедельник, 5 августа. Предприятие расположено в городе Стерлитамак в Башкирии. Основной вид деятельности ФКП «Авангард» — производство оружия и боеприпасов.
По данным предприятия, взрыв раздался на территории организации в 15:30. В это время там в готовящемся под снос производственном здании работала подрядная организация, которая проводила демонтаж трубопроводов. Бригада состояла из трех человек. Коммуникации резали без огня — водой и песком. Сами работы выполнял субподрядчик «Рустех». Все трое погибших — полный состав бригады субподрядчика.
Причины ЧП устанавливаются. Официальных комментариев по инциденту от официальных ведомств к 22:30 5 августа не поступало.
Напомним, последнее крупное ЧП на предприятиях Башкирии связано с событиями 9 мая. Тогда вражеские дроны атаковали территорию Салавата. Их целью были местные активы газового предприятия.
UPD: Следком Башкирии начал разбирательство по факту ЧП на «Авангарде». Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лиц».
UPD2: К расследованию обстоятельств подключилась прокуратура Башкирии. На территорию «Авангарда» прибыл прокурор города Стерлитамак Евгений Горбунов.