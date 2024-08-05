mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 18:29

Updated Сегодня, 18:29

Трое рабочих погибли при взрыве на оборонном заводе в Башкирии

Взрыв в Башкирии — все погибли

5 августа 2024, 17:33
Фото: 1MI

Трое рабочих погибли при взрыве на оборонном заводе в Башкирии

Хлопок произошел во время выполнения работ на оружейном заводе, сообщает Telegram-канал «Моя Уфа» со ссылкой на предприятие.

Три человека погибли на территории завода ФКП «Авангард» днем в понедельник, 5 августа. Предприятие расположено в городе Стерлитамак в Башкирии. Основной вид деятельности ФКП «Авангард» — производство оружия и боеприпасов.

По данным предприятия, взрыв раздался на территории организации в 15:30. В это время там в готовящемся под снос производственном здании работала подрядная организация, которая проводила демонтаж трубопроводов. Бригада состояла из трех человек. Коммуникации резали без огня — водой и песком. Сами работы выполнял субподрядчик «Рустех». Все трое погибших — полный состав бригады субподрядчика.

Причины ЧП устанавливаются. Официальных комментариев по инциденту от официальных ведомств к 22:30 5 августа не поступало.

Напомним, последнее крупное ЧП на предприятиях Башкирии связано с событиями 9 мая. Тогда вражеские дроны атаковали территорию Салавата. Их целью были местные активы газового предприятия.

Всё, что известно об атаке беспилотника на Башкирию
Узнать подробнее

UPD: Следком Башкирии начал разбирательство по факту ЧП на «Авангарде». Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение смерть двух и более лиц».

UPD2: К расследованию обстоятельств подключилась прокуратура Башкирии. На территорию «Авангарда» прибыл прокурор города Стерлитамак Евгений Горбунов.

Читайте также:
Кастрация мальчика в Башкирии оказалась фейкомМужчина упал с 25 м высоты в УфеЛопатный рыцарь из Башкирии пошел под суд
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#ЧП#Взрыв#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Работа#Татарстан#Демонтаж#Инцидент#Жертвы#Инциденты#Дроны#Трубопроводы#Подрядная организация#Субподрядчик#Официальные ведомства
Подпишитесь
Видео. В Башкирии улицы утонули в воде из-за сильного дождя
Вчера, 06:07
Потоп в Башкирии — последние новости
Вчера, 05:18
В Башкирии мужчина сгорел заживо
Вчера, 04:45
«Домой плыть придется»: как тонула Уфа
1 августа, 19:14
Необычный случай пьяной езды зафиксировали в Башкирии
Вчера, 06:27
Как сдавать квартиру посуточно и превратить это в прибыльный бизнес
1 августа, 14:44