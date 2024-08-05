Взрыв в Башкирии — все погибли

По данным предприятия, взрыв раздался на территории организации в 15:30. В это время там в готовящемся под снос производственном здании работала подрядная организация, которая проводила демонтаж трубопроводов. Бригада состояла из трех человек. Коммуникации резали без огня — водой и песком. Сами работы выполнял субподрядчик «Рустех». Все трое погибших — полный состав бригады субподрядчика.