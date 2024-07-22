Зачем школы Башкирии запасаются беспилотниками

В министерстве образования пояснили, что опыт, который получили юные конкурсанты, будет применён в рамках проекта школьных кружков по сборке дронов в Башкирии. Напомним, их деятельность в регионе запустят с сентября 2024 года — речь идёт о 20 школах республики.