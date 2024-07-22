Зачем школы Башкирии запасаются беспилотниками

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:47
Команда Башкирии стала одним из победителей конкурса проектов дронов «Архипелаг-2024», который проходил на Сахалине.
Учащиеся школ Республики Башкортостан принимали участие в соревновании впервые. Школьникам предстояло состязаться в гонке беспилотников, а также других инженерных испытаниях.
В министерстве образования пояснили, что опыт, который получили юные конкурсанты, будет применён в рамках проекта школьных кружков по сборке дронов в Башкирии. Напомним, их деятельность в регионе запустят с сентября 2024 года — речь идёт о 20 школах республики.
Между тем аналогичные конкурсы хотят провести в октябре 2024 года и в Башкирии — их подготовкой занимается Уфимский колледж радиоэлектроники.