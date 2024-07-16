Власти Башкирии заказали боевые беспилотники

Как следует из данных закупки, победитель конкурса будет обязан предоставить гарантию на сами дроны, а также их запчасти сроком на один год. Дроны, согласно условиям контракта, должны быть выпущены в 2024 году и соответствовать требованиям, установленным правом ЕврАзЭС и российского законодательства.