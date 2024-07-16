Власти Башкирии заказали боевые беспилотники

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Власти Башкирии планируют приобрести десять ударных FPV-квадрокоптеров, обеспечивающих пользователям вид от первого лица. На эти цели из регионального бюджета выделят ₽2,6 млн. Заказчиком выступает «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» региона.
Как следует из данных закупки, победитель конкурса будет обязан предоставить гарантию на сами дроны, а также их запчасти сроком на один год. Дроны, согласно условиям контракта, должны быть выпущены в 2024 году и соответствовать требованиям, установленным правом ЕврАзЭС и российского законодательства.
FPV-квадрокоптеры активно используются в зоне СВО. First Person View позволяет оператору более точно произвести сброс снаряда.