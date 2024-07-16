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Published Сегодня, 11:05

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Власти Башкирии заказали боевые беспилотники

Власти Башкирии заказали боевые беспилотники

16 июля 2024, 11:05
Фото: 1MI
Регион закупит десять дронов за ₽2,6 млн, сообщается на сайте госзакупок.

Власти Башкирии планируют приобрести десять ударных FPV-квадрокоптеров, обеспечивающих пользователям вид от первого лица. На эти цели из регионального бюджета выделят ₽2,6 млн. Заказчиком выступает «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» региона.

Как следует из данных закупки, победитель конкурса будет обязан предоставить гарантию на сами дроны, а также их запчасти сроком на один год. Дроны, согласно условиям контракта, должны быть выпущены в 2024 году и соответствовать требованиям, установленным правом ЕврАзЭС и российского законодательства.

FPV-квадрокоптеры активно используются в зоне СВО. First Person View позволяет оператору более точно произвести сброс снаряда.

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