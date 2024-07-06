Многодетная семья в Башкирии не может попасть на свою землю из-за соседа

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Многодетная семья из Башкирии получила участок под индивидуальное жилищное строительство еще в 2021 году. Землю выделили на территории лесного массива в деревне Чернолесской, однако проехать туда у семьи не вышло.
Как выяснилось, дорога, по которой можно добраться до участка, находится в собственности владельца другого земельного участка, соседствующего с тем, что получила семья. Проезд здесь стал невозможно из-за того, что дорогу оградили.
Отмечается, что семья неоднократно обращалась со своей проблемой в разные инстанции, но безуспешно. Также подчеркивается бездействие местной администрации. По информации ведомства, выделенную под строительство землю на расчищают от деревьев, что сильно затрудняет её освоение.
В связи с этим глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Владимиру Архангельскому провести проверку о нарушении прав семьи.