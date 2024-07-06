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Многодетная семья в Башкирии не может попасть на свою землю из-за соседа

Многодетная семья в Башкирии не может попасть на свою землю из-за соседа

6 июля 2024, 11:16
Фото: 1MI
Проезд к земельному участку, полученному семьей, огорожен и густо порос деревьями, сообщает информационный центр СК России.

Многодетная семья из Башкирии получила участок под индивидуальное жилищное строительство еще в 2021 году. Землю выделили на территории лесного массива в деревне Чернолесской, однако проехать туда у семьи не вышло.

Как выяснилось, дорога, по которой можно добраться до участка, находится в собственности владельца другого земельного участка, соседствующего с тем, что получила семья. Проезд здесь стал невозможно из-за того, что дорогу оградили.

Отмечается, что семья неоднократно обращалась со своей проблемой в разные инстанции, но безуспешно. Также подчеркивается бездействие местной администрации. По информации ведомства, выделенную под строительство землю на расчищают от деревьев, что сильно затрудняет её освоение.

В связи с этим глава федерального ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Владимиру Архангельскому провести проверку о нарушении прав семьи.

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