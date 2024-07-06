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Драка из-за прически в Башкирии заинтересовала Александра Бастрыкина

Драка из-за прически в Башкирии заинтересовала Александра Бастрыкина

6 июля 2024, 20:39
Фото: 1MI
Руководитель СК РФ потребовал возбудить уголовное дело на обидчиков молодого человека, сообщает пресс-служба федерального Следкома.

В субботу, 6 июля, в соцсетях в Башкирии появился видеоролик драки в стиле «Деревня против города». На записи видно, как группа молодых людей пристает с претензиями к юноше с нестандартной для «деревни» причёской. На голове у того оказались дреды. Как сообщалось в пояснении к ролику, юноша приехал на лето из крупного города в родное село. Где его городской внешний вид и стал причиной претензий.

Запись потасовки вызвала общественный резонанс. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил СУ СК РФ по Республике Башкортостан возбудить уголовное дело из-за драки. Известно, что по факту появления видео потасовки и самого деревенского побоища проводится доследственная проверка. Избитый — несовершеннолетний. Результаты расследования уголовного дела Уфа должна будет сообщить в Москву.

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