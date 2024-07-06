Драка из-за прически в Башкирии заинтересовала Александра Бастрыкина

В субботу, 6 июля, в соцсетях в Башкирии появился видеоролик драки в стиле «Деревня против города». На записи видно, как группа молодых людей пристает с претензиями к юноше с нестандартной для «деревни» причёской. На голове у того оказались дреды. Как сообщалось в пояснении к ролику, юноша приехал на лето из крупного города в родное село. Где его городской внешний вид и стал причиной претензий.