Драка из-за прически в Башкирии заинтересовала Александра Бастрыкина

Posted Сегодня, 20:39
Published Сегодня, 20:39
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Updated Сегодня, 20:42
В субботу, 6 июля, в соцсетях в Башкирии появился видеоролик драки в стиле «Деревня против города». На записи видно, как группа молодых людей пристает с претензиями к юноше с нестандартной для «деревни» причёской. На голове у того оказались дреды. Как сообщалось в пояснении к ролику, юноша приехал на лето из крупного города в родное село. Где его городской внешний вид и стал причиной претензий.
Запись потасовки вызвала общественный резонанс. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил СУ СК РФ по Республике Башкортостан возбудить уголовное дело из-за драки. Известно, что по факту появления видео потасовки и самого деревенского побоища проводится доследственная проверка. Избитый — несовершеннолетний. Результаты расследования уголовного дела Уфа должна будет сообщить в Москву.