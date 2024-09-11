Медведь и обычный деревенский парень схлестнулись в чистом поле

Парень подошел довольно близко к медведю и начал громко кричать, изображая из себя настоящего великана. Однако его попытки испугать зверя не увенчались успехом — медведь лишь недоуменно повернул голову в сторону шумного человека. Не желая сдаваться, наш герой залез на стог сена и стал размахивать руками так энергично, как будто собирался взлететь.