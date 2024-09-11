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Posted 11 сентября, 11:37

Published 11 сентября, 11:37

Modified 11 сентября, 11:39

Updated 11 сентября, 11:39

Медведь и обычный деревенский парень схлестнулись в чистом поле

Медведь и обычный деревенский парень схлестнулись в чистом поле

11 сентября 2024, 11:37
Фото: FreePik
Сюжет
Башкирия
В Белорецком районе смельчак из деревни принял на себя ответственность за защиту своей территории от любопытного медведя, сообщают в среду, 11 сентября, очевидцы в соцсетях.

На поляне, окруженной зелеными просторами Башкирии, работники сельского хозяйства столкнулись с неожиданным гостем — бурым медведем. Этот косолапый хищник явно не знал о границах человеческой территории и с интересом приблизился к деревянному ограждению. Один из местных парней решил проявить храбрость.

Парень подошел довольно близко к медведю и начал громко кричать, изображая из себя настоящего великана. Однако его попытки испугать зверя не увенчались успехом — медведь лишь недоуменно повернул голову в сторону шумного человека. Не желая сдаваться, наш герой залез на стог сена и стал размахивать руками так энергично, как будто собирался взлететь.

Это зрелище привлекло внимание коллег по работе, которые смеясь начали снимать происходящее на смартфоны. Этот инцидент вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей.

— Видимо этот мужик надоел всей деревне что всем было очень весело.
— Бесстрашный мужик, а если медведь разозлился бы?
— Оригинальный подход, возьму на заметку, — комментируют пользователи соцсетей.

К счастью для всех участников этого странного шоу, бурый хищник решил не связываться с людьми и быстро ретировался обратно в лесные дебри. Возможно, он просто не оценил артистизм нашего героя или предпочел более тихую обстановку без шумных людей.

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