Медведь и обычный деревенский парень схлестнулись в чистом поле

Posted 11 сентября, 11:37
Published 11 сентября, 11:37
Modified 11 сентября, 11:39
Updated 11 сентября, 11:39
На поляне, окруженной зелеными просторами Башкирии, работники сельского хозяйства столкнулись с неожиданным гостем — бурым медведем. Этот косолапый хищник явно не знал о границах человеческой территории и с интересом приблизился к деревянному ограждению. Один из местных парней решил проявить храбрость.
Парень подошел довольно близко к медведю и начал громко кричать, изображая из себя настоящего великана. Однако его попытки испугать зверя не увенчались успехом — медведь лишь недоуменно повернул голову в сторону шумного человека. Не желая сдаваться, наш герой залез на стог сена и стал размахивать руками так энергично, как будто собирался взлететь.
Это зрелище привлекло внимание коллег по работе, которые смеясь начали снимать происходящее на смартфоны. Этот инцидент вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей.
— Видимо этот мужик надоел всей деревне что всем было очень весело.
— Бесстрашный мужик, а если медведь разозлился бы?
— Оригинальный подход, возьму на заметку, — комментируют пользователи соцсетей.
К счастью для всех участников этого странного шоу, бурый хищник решил не связываться с людьми и быстро ретировался обратно в лесные дебри. Возможно, он просто не оценил артистизм нашего героя или предпочел более тихую обстановку без шумных людей.